Intervista a Domenica In, Gianluca Grignani ha ripercorso la sua esperienza al Festival di Sanremo 23, parlando della sua canzone, della sua carriera e del rapporto con i suoi fan. Mara Venier ha chiesto al cantante: “Come è possibile che tu non abbia vinto il premio della critica? La canzone lo meritava”. Grignani ha risposto: “Ho vinto l’amore dei miei fan“.

Durante l’intervista a Gianluca Grignani, Mara Venier ha letto l’articolo di un giornalista sulla canzone Quando ti manca il fiato, che il cantante ha portato al Festival di Sanremo 2023. Il giornalista ha elogiato il brano, il suo significato, il testo e la performance al Festival e in ultimo si chiede: “Come è possibile che questo brano non abbia vinto il premio della critica?” Mara Venier ha aggiunto: “Devo essere obiettiva, sono molto d’accordo con questo giornalista”.

Gianluca Grignani ha risposto: “Non voglio essere polemico. Complimenti a chi ha vinto il premio della critica, io ho vinto il premio dalla gente, dai miei fan. Io quest’anno ho vinto il premio dell’amore da parte della gente”.

