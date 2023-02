Stefania Orlando, nella puntata di ieri sera di Tale e Quale Show, si è commossa sulle note di “Come si cambia” di Fiorella Mannoia. La canzone sembra avere un significato particolare per la Orlando, soprattutto ora che è tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando è stata una dei concorrenti della puntata di Tale e Quale Show dedicata al Festival di Sanremo, che è andata in onda ieri sera. L’ex concorrente del Grande Fratello, che aveva già partecipato al programma condotto da Carlo Conti nel 2021, si è esibita nella famossima canzone di Fiorella Mannoia “Come si cambia”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram