Richard Gere è attualmente ricoverato in Messico a causa di una polmonite: ecco le sue condizioni.

L’attore Richard Gere è stato ricoverato in Messico durante una vacanza con la moglie Alejandra Silva per festeggiare il compleanno di lei. Come riporta TMZ, Gere ha contratto una polmonite. Sembra che si riprenderà presto dopo aver ricevuto le cure necessarie.

Richard Gere ricoverato in Messico

Durante una vacanza insieme alla famiglia, Richard Gere ha iniziato a sentirsi poco bene e a tossire parecchio. Secondo quanto riporta TMZ, la tosse di Gere si era intensificata al punto da richiedere l’intervento di un medico, il quale ha deciso di ricoverarlo in ospedale.

Richard Gere

Dopo essere stato sottoposto a delle cure per l’infiammazione ai polmoni, l’attore è stato dimesso dopo una notte di ricovero. Anche se non è chiaro il giorno preciso in cui è stato ammesso in ospedale, sembra che Gere stia migliorando notevolmente.

A parlare delle condizioni di salute dell’attore è stata la stessa moglie, che ha spiegato come tutta la famiglia si era da poco ripresa da una malattia durata ben tre settimane. Nonostante il ricovero ospedaliero, Gere sembra ora stare bene e può tornare a godersi la vacanza insieme alla moglie e ai loro due figli, dopo aver preso tutte le precauzioni necessarie.

