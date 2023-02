Maria ha scherzato con Beppe Vessicchio sul fatto che a Sanremo alla fine era presente dopo aver detto che non sarebbe stato.

Maria De Filippi ha scherzato con Bebbe Vessicchio sul fatto che il direttore d’orchestra aveva detto che non sarebbe andato a Sanremo. Beppe ha risposto così: “Ma infatti in gara non c’ero!”. Otre a questo Maria ha fatto i complimenti a Sangiovanni per il suo duetto con Gianni Morandi.

Maria De Filippi ha fatto una battuta con Beppe Vessicchio riguardo al fatto che il direttore d’orchestra aveva inizialmente annunciato che non sarebbe stato presente a Sanremo, nonostante poi si sia presentato. La battuta di Maria: “Ma scusa avevi detto che non saresti andato a Sanremo!” ha portato a una risposta divertita di Beppe, il quale ha chiarito che infatti non era in gara. Durante la serata dei duetti, però, Beppe ha stupito tutti dirigendo il duetto tra Arisa e Gianluca Grignani.

Maria De Filippi ha anche fatto i complimenti a Sangiovanni, oggi giudice della sezione canto, che, sempre durante la serata dei duetti di Sanremo 23, ha duettato con Gianni Morandi cantando la famosissima canzone “Fatti mandare dalla mamma” di Morandi.

