Dopo anni di lotta contro la leucemia si è spenta, all’età di 67 anni, la sorella minore di Romina Power, Taryn. Il ricordo su Instagram della cantante.

La sorella di Romina Power, Taryn è morta. La donna, che da tempo lottava contro la leucemia, si è spenta nella giornata di venerdì 27 giugno. A comunicarlo, tramite un lungo post su Instagram è stata proprio la sorella Romina, che ha deciso di renderle omaggio. Romina e Taryn, due anni di differenza, sono sempre state molto unite anche se nella vita avevano scelto due strade diverse. La prima famosa per la musica, la seconda, invece, per le sue lotte per difendere i diritti degli animali e dell’ambiente.

Romina Power: “Non potevo avere sorella migliore in questa vita”

La Power ha deciso di rendere un lungo omaggio alla sorella scomparsa tramite alcune foto che ha postato sul suo account Instagram. Ma non è tutto. L’ex moglie di Al Bano, infatti, ha deciso di dedicare anche un lungo post alla scomparsa di sua sorella per informare quanti avevano avuto modo di conoscerla di cosa fosse accaduto.

“Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti dopo aver combattuto una battaglia di un anno e mezzo con la Leucemia . Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole ,nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosita’ e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita”.

Chi era Taryn Power

Figlia di Tyrone Power e della sua seconda moglie, Linda Christian, Taryn ha sempre avuto un legame molto forte con la sorella Romina. Infatti, a metà degli anni Sessanta decise di raggiungerla a Roma dove rimase per qualche tempo. Anni dopo, però, dopo aver girato un po’ l’Europa scelse di tornare a Los Angeles.

Romina, inoltre, ha deciso di postare diverse foto in onore della sorella, alcune in bianco e nero altre a colori. In molti, inoltre, si vedono Romina e Taryn, giovane e sorridenti, che si stringono in lunghi abbracci.

