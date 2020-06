Il dramma di Gigi D’Alessio: “Ti ho voluto bene”

Lutto per Gigi D’Alessio: è morto il suo primo manager, Mario Savino. Il cantante su Instagram lo ha ricordato con dolci parole d’affetto.

Gigi D’Alessio è in lutto. È morto Mario Savino, il primo manager del cantante che lo ha aiutato a raggiungere la fama nel mondo della musica italiana. La notizia attiva direttamente dal profilo Instagram del cantante che, con un post, ha salutato per l’ultima volta Mario, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per lui. Parole cariche d’affetto quelle rivolte a Savino, che aveva 76 anni.

L’addio di Gigi D’Alessio al manager storico

“Con lui ho fatto il mio primo stadio San Paolo nel 1997. Un grande manager ma soprattutto un uomo meraviglioso e straordinario. Mario ti ho voluto tanto bene. Salutame a Mammà”. Queste sono le parole che accompagnano il post di Gigi D’Alessio, insieme alla foto di Mario, quando era giovane e quando è riuscito a lanciare nel mondo della musica un Gigi D’Alessio ancora ingenuo e alla ricerca della sua strada.

Mario Savino si è spento a 76 anni, colpito da una grave malattia con la qualche conviveva da parecchio tempo. A piangerlo non c’è solo Gigi D’Alessio, ma anche la famiglia del manager: la moglie Angela e alle figlie Stella ed Eleonora. E non solo, anche gli altri personaggi con cui Mario a lavorato come Gigi Finizio e Franco Califano.

I commenti al post di Gigi D’Alessio

Tanti artisti e fan del cantante conoscevano Mario Savino, e la prova sta nei molti commenti che si trovano sotto il post di Gigi. Hanno commentato con un cuore il cantautore Franco Ricciardi e Ivan Granatino, anche Nino D’Angelo ha risposto al post scrivendo semplicemente “Mi dispiace”.

E non è finita qui, i messaggi di stima e di affetto sono aumentati di ora in ora per Mario, chi lo ha definito un “gran Signore” e chi ha riconosciuto la tragedia per il mondo dello spettacolo e ha scritto: “Mario Savino uno storico del mondo artistico napoletano”.

