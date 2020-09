Bill Nighy, Judi Dench, Maggie Smith e Richard Gere sono alcuni dei protagonisti di Ritorno al Marigold Hotel: ecco quali sono le location del film.

Nel 2012 è uscito nelle sale cinematografiche Marigold Hotel, commedia diretta da John Madden tratta dal romanzo Mio suocero, il gin e il succo di mango. Il successo avuto dalla pellicola ha portato, tre anno dopo, all’uscita del sequel: Ritorno al Marigold Hotel. Il protagonista della storia è Sonny, un giovane ragazzo indiano che torna in patria con la delusione di non essere riuscito ad aprire un hotel negli Stati Uniti. Aiutato dall’anziana Muriel, Sonny torna a occuparsi del suo Marigold Hotel. Vediamo ora quali sono le location del film.

Ritorno al Marigold Hotel: le location del film

Ma dove si trova realmente il Marigold Hotel protagonista del film di John Madden? E’ realmente in India, nel piccolo villaggio di Khempur. Ad essere trasformato per l’occasione in un Alberto è in realtà il Ravla Khempur, ovvero il vecchio palazzo reale del luogo.

Judi Dench

“L’edificio aveva un’aura magica, ed un fascino indubbio. Aveva quel certo non so che in grado di attirare i personaggi: gli splendidi interni scuri, con scorci di luce intensa e una vita piena di energia al di fuori” aveva spiegato il regista John Madden spiegando i motivo che lo hanno portato, insieme ai produttori, a scegliere il Ravla Khempur come location principale per il suo film.

Ritorno al Marigold Hotel: il cast del film

A interpretare il protagonista Sonny è Dev Patel, nel cast di Ritorno al Marigold Hotel sono però presenti una serie di grandi star di Hollywood: da Maggie Smith, nei panni di Muriel, a Bill Nighy, Judi Dench e Richard Gere, che interpretano i vari clienti dell’albergo.

Nel cast del film sono inoltre presenti Roland Pickup, Tamsin Greing, David Strathair e Penelope Wilton.