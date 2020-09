Il Festival di Sanremo 2021 potrebbe non esserci: se il pubblico non potrà essere all’Ariston a causa del Covid-19, la kermesse potrebbe essere rinviata.

Il Coronavirus rischia di mettere in ginocchio anche il Festival di Sanremo. La 71a edizione della più importante manifestazione canora italiana, che dovrebbe svolgersi nel mese di febbraio del 2021, è infatti a rischio: lo ha spiegato Amadeus, intervento come ospite al Festival della TV e dei nuovi media di Dogliani. Il presentatore, nonché direttore artistico del Festival, ha spiegato che Sanremo 2021 ci sarà solamente se il pubblico potrà essere presente all’interno del Teatro Ariston: se ciò non fosse possibile, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la 71a edizione della kermesse potrebbe essere rinviata.

Sanremo 2021 a rischio: lo rivela Amadeus

“Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla” ha dichiarato Amadeus. Il presentatore ha spiegato che con le vigenti norme per contrastare il Coronavirus sarebbe impossibile organizzare il Festival a causa dei ridotti spazi del Teatro Ariston.

Amadeus

“Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri – ha continuato Amadeus – l’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo”.

Ricordiamo che negli scorsi mesi è stata annullata anche un’altra importante manifestazione canora come l’Eurovision Song Contest, a cui avrebbe dovuto partecipare anche Diodato, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Sanremo 2021: Amadeus sempre con Fiorello

Quella del 2021, se dovesse essere confermata, sarà la seconda edizione per Amadeus nella doppia veste di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Anche nella prossima edizione, così come lo scorso febbraio, sarà affiancato da Fiorello. Ora però resta da capire se Sanremo ci sarà o no.