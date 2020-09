In occasione del ventennale dal debutto, Italia 1 ripropone gli episodi di Una mamma per amica: ecco le location della serie TV.

Le vicende di Lorelai e Rory Gilmore hanno appassionato nel corso degli anni milioni di spettatori e spettatrici in tutto il mondo, tanto che nove anni dopo la conclusione di Una mamma per amica è stata realizzata una nuova mini-stagione, di appena quattro puntate, che ha di nuovo incollato davanti allo schermi i/le fan della serie TV. Ora, in occasione del ventennale dal suo esordio (negli Stati Uniti la prima puntata di Una mamma per amica è andata in onda nel 2000), Italia 1 ha deciso di riproporre tutti gli episodi da lunedì 7 settembre (ne vengono trasmessi due al giorno dalle 8.40 alle 10.30). Vediamo ora quali sono le location della serie TV.

Una mamma per amica: le location della serie Tv

Una mamma per amica è ambientata nella cittadina del Connecticut chiamata Stars Hollow: in realtà questa città non esiste, ma è stata creata dagli autori della serie Tv. Stars Hollow è però ispirata a una reale dello stato americano: Washington Depot.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GilmoreGirls/

La creatrice della serie TV, Amy Sherman-Palladino, ha raccontato di essersi trovata a Washington Depot in un giorno d’inverno, quando era imbiancata dalla neve, e di aver avuto l’idea di crearne una simile per Una mamma per amica.

Tutti i set utilizzati per le riprese, dalla casa di Lorelai e Roy Gilmore al Luke’s Diner, sono stati creati in un grande set a cielo aperto della Warner Bros.

Una mamma per amica: il cast della serie Tv

Le protagoniste principali di Una mamma per amica, Lorelai e Rory Gilmore, sono interpretate rispettivamente da Lauren Graham e Alexis Bidel. Melissa McCarthy è Sookie, Scott Patterson è Luke, Kelly Bishop e Edward Herrmann sono Emily e Richard Gilmore.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GilmoreGirls/