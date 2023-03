Per i genitori stressati ci sarà un periodo di riposo in cui ritirarsi altrove. Ecco dove e come funziona questo nuovo servizio.

Essere genitori è un’esperienza meravigliosa. A volte però, i tanti impegni, uniti a quelli legati al lavoro e alle mansioni quotidiane possono portare a subire alti livelli di stress.

Si tratta di un problema del quale la società si sta rendendo sempre più conto. E una prova tangibile di questo aspetto è la Germania che ha deciso di istituire uno speciale ritiro per genitori stressati.

Come funziona il ritiro per genitori sotto stress

D’ora in poi, chi vive in Germania e ha problemi di salute o legati allo stress potrà chiedere la “kur”.

Si tratta di un ritiro della durata di tre settimane e il cui scopo è quello di consentire ai genitori stressati di riprendere fiato, allontanarsi dai problemi quotidiani e ricaricarsi per uscire dal bornout nel quale troppo spesso ci si ritrova senza neppure saperlo.

genitori stressati

Chi si sente stressato, potrà quindi ritirarsi presso un centro benessere, ma anche in una clinica, in un convento e in qualsiasi altro posto sia idoneo a far ricaricare corpo e spirito.

Quello del bornout, infatti, è un problema che può crescere portando ad alti livelli di stress e ad atteggiamenti sbagliati verso i più piccoli. Cosa che grazie al ritiro e al conseguente benessere potrà essere evitata.

Come richiedere il periodo di ritiro

Ovviamente, la scelta di ritirarsi dal mondo per un po’ non può essere presa in modo autonomo e senza le prove di un effettivo malessere. La richiesta della “kur” va fatta quindi presso il proprio medico curante che una volta appurato lo stato dei genitori potrà effettuare una richiesta scritta. A questo punto i genitori dovranno rivolgersi alle associazioni che si occupano della gestione di questo problema per capire insieme qual è la struttura più idonea.

Nella stessa, i genitori potranno decidere di portare con sé i bambini sotto i 12 anni che riceveranno le cure e l’assistenza da personale specializzato passando poi parte della giornata con i genitori.

La kur può inoltre essere richiesta una volta ogni 4 anni e viene finanziata dalle assicurazioni.

In questo modo, qualora il problema dovesse ripresentarsi, si potrà contare ancora una volta sui giusti aiuti per superare eventuali momenti di stress.

