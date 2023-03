Dove nascondono i soldi gli americani: i luoghi più incredibili scelti dalle persone per tenere al sicuro le preziose banconote.

Il tema della sicurezza del proprio denaro è sempre molto dibattuto in tutto il mondo. Sappiamo bene che le persone più ricche, specialmente gli americani, prediligono per conservare le preziose banconote, e magari anche gioielli o lingotti d’oro, le cassette di sicurezza di varie città, da Zurigo a Singapore. Sicuramente è il metodo più sicuro, ma anche quello più costoso, visto che l’affitto di una cassetta di sicurezza di un istituto importante può arrivare a diversi milioni di dollari all’anno. Decisamente troppi, rispetto alle disponibilità dei normali “benestanti”. Come fanno quindi gli americani medi a tenere al sicuro il proprio denaro, senza fare affidamento obbligatoriamente alle banche? La risposta è sorprendente. Se gli italiani sono più fantasiosi, gli statunitensi sono infatti decisamente pratici. Scopriamo insieme dove nascondono i soldi gli americani, luoghi inaccessibili che permettono di dormire sicuramente sonni tranquilli.

Il posto più sicuro per nascondere i propri soldi

Sappiamo che in Italia spesso e volentieri le persone hanno adottato metodi decisamente bizzarri per nascondere il proprio denaro. Un imprenditore di Brescia, qualche anno fa, mise 250mila euro in un panettone, due giovani napoletani pregiudicati invece preferirono nascondere le loro banconote dentro alle scarpe. Posti che però non darebbero grande sicurezza agli americani, decisamente più attenti a dove mettono il loro denaro.

mani soldi dollari

Se c’è una cosa in cui gli yanekee sono particolarmente abili è proprio il riuscire a nascondere i soldi dalle grinfie dei malviventi. Fin dalla Grande Depressione molti americani hanno infatti adottato un metodo a dir poco infallibile per rendere inaccessibili i propri contanti. Niente cassaforte, nessun oggetto in particolare: hanno preferito murare banconote, gioielli e titoli di credito. Incredibile, ma vero. Proteggendo il tutto con del cellophane, in molti hanno deciso di bucare una parete, nascondere tutti i propri beni e richiudere la parete. Un metodo estremo, decisamente poco comodo, ma molto efficace per tenere il denaro fuori dalla portata dei ladri, che per riuscire a effettuare il colpo dovrebbero addirittura spaccare casa.

I luoghi più strani scelti dagli americani per nascondere i soldi

Se la muratura è diffusa, resta comunque una soluzione non adottata da tutti. Ci sono in effetti anche altri posti in cui gli americani sono soliti nascondere i propri soldi, e alcuni sono davvero particolari. Qualcuno, ad esempio, preferisce posizionarli nelle prese d’aria o nelle grate per l’areazione. Qualcun altro, nel battiscopa dietro ai mobili, un luogo decisamente poco accessibile, quasi come il muro.

Ma c’è anche chi preferisce essere più originale. Si racconta, infatti, che alcune persone hanno deciso di mettere al sicuro i propri risparmi utilizzando il foro sulla porta. In che modo? Arrotolano le banconote e le inseriscono in uno spazio cilindrico che sembra fatto apposta per questo scopo. E c’è poi chi, come abbiamo visto talvolta in film e serie tv, preferisce giocarsi la carta della falsa tubazione. Se lo scarico del wc viene spesso preso di mira dai ladri, difficilmente i malviventi, nella fretta, riusciranno a far caso a un tubo finto.

Infine, ultimo ma non ultimo, c’è il luogo più scontato, e forse anche per questo il più sicuro in assoluto (dopo il muro): la spalliera del letto. Pensiamoci bene: quale ladro si sognerebbe mai di andare a cercare, durante una rapina, i soldi in camera da letto, magari sapendo che i proprietari di casa sono lì assorti nel proprio sonno? E anche in loro assenza, difficilmente i malviventi andrebbero a cercare i soldi vicino alla testiera, limitandosi magari a guardare in posti più “consueti”, come sotto il letto, dentro i materassi o nei cuscini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG