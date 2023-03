Avete mai visto dove vive Enzo Miccio? Partiamo alla scoperta della casa milanese del famoso wedding planner, tra design e curiosità che non tutti conoscono!

Raffinata ed elegante, dagli interni chiari in cui non mancano dettagli ricercati e la calda carezza del legno naturale, la casa di Enzo Miccio è un vero scrigno di design in cui si respira aria di comfort e bellezza in ogni angolo! Scopriamo tutti i segreti del suo nido milanese, un luogo intimo e delizioso dove il wedding planner si rigenera dopo gli impegni professionali…

Dove vive Enzo Miccio? Casa a Milano…

La casa di Enzo Miccio si trova a Milano ed è un luogo denso di elementi raffinati e angoli romantici in cui trascorrere dolci momenti di relax. Nonostante la sua grande riservatezza, qualche piccolo dettaglio del suo nido trapela sui social…

Enzo Miccio

Il wedding planner più famoso d’Italia e della tv ha mostrato alcuni scorci della sua residenza nel capoluogo lombardo in alcuni scatti sui social, come quello che ci mostra lo scintillante momento del tè a casa Miccio durante la quarantena per l’emergenza Covid.

Enzo Miccio ha pubblicato diversi contenuti Instagram in cui spicca tutta l’eleganza e la dolcezza della sua splendida casa, impreziosita da ampie finestre e una luce naturale intensa esaltata dal bianco che domina tra pareti e infissi finemente lavorati.

Il pavimento in parquet, con il suo gioco di geometrie tra legno e chiaro e scuro, dona un tocco ancora più accogliente e ricercato agli ambienti.

Lampadari in cristallo e candele, quadri e tanto colore rendono la casa un vero e proprio gioiello di buon gusto e carattere. Proprio come nello stile del wedding planner dei vip!

La tavola grande protagonista a casa di Enzo Miccio

Complice la sua innegabile “deformazione professionale”, Enzo Miccio ama curare ogni aspetto della sua abitazione compresa la tavola, alla quale dedica grandissima cura soprattutto per quanto riguarda la mise en place.

Il wedding planner ama combinare le sue amate porcellane e i “bicchieri della nonna” per un effetto davvero spettacolare e accattivante!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG