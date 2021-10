I due attori sono stati paparazzati a Roma. Il sito Whoopse.it pubblica la foto dello scoop immortalando un bacio inequivocabile.

I rumors circolavano da tempo, ma ora sono stati confermati. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme, come confermano fonti certe. I paparazzi li hanno colti in atteggiamenti intimi fuori da un ristorante a Roma. I due attori stanno insieme e, a quanto pare, non ne fanno mistero. La foto del bacio tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è un autentico scoop pubblicato dal sito Whoopse.it che ora sta facendo il giro del web.

Così lo Step di Tre Metri Sopra il Cielo e la protagonista di Baby stanno insieme, un’unione la loro che sembra scritta nelle stelle…del cinema italiano. La prima indiscrezione era giunta dal sito di gossip Dagospia alcuni mesi fa. I due attori si sarebbero conosciuti sul set de “L’ombra del giorno” e poi avrebbero continuato la loro frequentazione.

La frequentazione durava da mesi

I due erano presenti a Venezia con il film in concorso “La scuola cattolica” tratto dal romanzo di Edoardo Albinati. Ma entrambi hanno preferito non presentarsi al pubblico come coppia. Le ufficializzazioni sono giunte giusto con qualche mese di ritardo, facendo impazzire i fan. Perché le foto parlano chiaro e sono inequivocabili, soprattutto quel bacio non lascia margine ai dubbi.

Benedetta Porcaroli ha 23 anni ed è l’attrice più promettente del cinema italiano, Riccardo Scamarcio ne ha 41 ed è ormai un divo affermato a livello nazionale e non solo. Lei viene dalla fine della convivenza con il regista Michele Alhaique (anche lui di 41 anni), mentre Scamarcio ha avuto da poco una figlia dalla manager inglese Angharad Wood. Gli appassionati di gossip ricorderanno la sua storia decennale con l’attrice Valeria Golino, molto più grande di lui, purtroppo finita tragicamente (per lei).

A giudicare da come sta rimbalzando questo magico bacio sui social e dai commenti di approvazione dei fan, questa nuova coppia del cinema italiano è destinata a farci sognare!