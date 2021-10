Il concorrente del GFVip, Manuel Bortuzzo, ha commosso tutti i telespettatori mentre provava a muovere qualche passo uscendo dal confessionale della casa.

Non v’è dubbio che Manuel Bortuzzo sia il concorrente più amato del Grande Fratello Vip. Il nuotatore paralimpico ha già dato prova del suo coraggio e della sua profondità interiore in molteplici occasioni, dando autentiche lezioni di vita anche agli altri inquilini della casa.

Manuel fa dei ragionamenti molto maturi e profondi per un ragazzo della sua età, come dimostrano alcune riflessioni sul concetto di felicità espresse anche durante il confessionale.

Ma questa mattina i concorrenti del Grande Fratello Vip sono rimasti davvero senza fiato. Al loro risveglio hanno visto Manuel Bortuzzo in piedi mentre, con l’aiuto del tutore, muoveva alcuni passi fuori dal confessionale della casa. Era la prima volta che gli altri concorrenti lo vedevano muoversi senza sedia a rotelle.

L’emozione degli altri concorrenti

“Che fusto!” esclama Katia Ricciarelli notando, per prima, l’altezza di Manuel. Ma l’emozione ha la meglio anche sugli altri inquilini. Manuel ha affermato di essere alto 1.93 centimetri.

“Ci hai visto lungo,” sussurra Raffaella Fico a Lulù Hailè Selassiè, al che la principessa risponde: “Io ci vedo sempre lungo.”

Al di là di questo siparietto, l’uscita dal confessionale di Manuel Bortuzzo è stato un momento commovente ed emozionante, sia per gli inquilini del GF Vip che per il pubblico da casa. Tutti avrebbero voluto abbracciare Manuel in quel momento. Ancora una volta, Manuel Bortuzzo ha dato prova della sua forza di volontà e di avere la stoffa del campione.