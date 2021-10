La passione li avrebbe travolti durante le riprese di un reality show spagnolo. Il bacio appassionato tra Luca Onestini e Cristina Porta ha fatto il giro del web.

Luca Onestini, celebre ex tronista di Uomini e Donne, è ormai un volto noto dei reality italiani. Nella sua carriera non ne ha mancato uno: dal dating della De Filippi fino a Temptation Island, per poi non farsi mancare neppure il Grande Fratello Vip. Ora Luca Onestini è volato in Spagna, dove sta facendo perdere la testa al pubblico spagnolo nel reality show A Secret Life.

Dopo la fine della storica storia con Ivana Mrazova, l’ex tronista sembra essere pronto a gettarsi a capofitto in una nuova relazione. Ora sembra avere occhi solo per la giornalista spagnola Cristina Porta, come lui concorrente del reality A Secret Life.

Un nuovo amore

Luca Onestini avrebbe trascorso buona parte della sua permanenza del reality rivangando la fine della sua storia con Ivana, lamentando la gelosia di lei e sottolineando quanto lui ci avesse sofferto. Salvo poi voltare pagina improvvisamente con il flirt con Cristina Porta. Onestini avrebbe travolto la giornalista con un bacio carico di passione che ha fatto impazzire i telespettatori. Il video del bacio sta facendo il giro del web: si vede esattamente lui che si dirige con foga verso di lei, la prende e la bacia con passione. Una sequenza da film, che ovviamente sta facendo impazzire le fangirl di Luca Onestini.

C’è chi mormora che si tratti solo di una strategia per far aumentare l’audience del programma. Tuttavia, a giudicare dal bacio infuocato tra i due, la ex Ivana Mrazova sembra essere ormai dimenticata.