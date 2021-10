Stasera Fabrizio Corona torna a parlare in esclusiva in televisione, dopo l’annullamento della Cassazione del provvedimento emesso dal tribunale di Milano.

“Tornerà a parlare in televisione, dopo molto tempo, Fabrizio Corona“, così annuncia Massimo Giletti sul profilo Facebook ufficiale della trasmissione Non è l’Arena. Ormai, come è noto, l’ex Re dei paparazzi è ospite fisso della trasmissione tra uno scandalo giudiziario e l’altro. I suoi incontri con il giornalista Massimo Giletti sono parte della routine del programma: di fronte a Giletti Corona è pronto, ogni volta, a rivendicare la sua verità.

“C’è una sentenza della Cassazione che gli dà ragione a proposito dell’ultimo arresto che aveva subito,” annuncia Massimo Giletti, alimentando l’attesa per la special guest star del suo programma che sarà ospite stasera, in prima serata, su La7. Corona parlerà proprio dell’ultima sentenza che ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto gli arresti nel mese di marzo scorso.

Fabrizio Corona ospite fisso di Giletti

Sempre a Non è l’Arena Fabrizio Corona aveva raccontato la sua esperienza dietro le sbarre alcuni anni fa. E, nel mese di marzo 2021, Massimo Giletti aveva letto una drammatica lettera scritta da Corona stesso mentre era ricoverato al reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano. In quell’occasione Fabrizio Corona aveva opposto resistenza agli agenti che avevano cercato di arrestarlo.

Massimo Giletti continua ad ospitare Fabrizio Corona, sostenendo sempre la tesi che Corona sia una persona sottoposta a un forte stress sia fisico che psicologico e che vada accompagnato in questa difficile fase della sua vita.

Il giornalista ancora una volta lascerà la parola all’ex galeotto, pronto ad affermare la sua verità.