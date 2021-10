Flavia Pennetta regala ai follower un bellissimo scatto con dedica al suo amore Fabio Fognini in attesa del terzo figlio.

Flavia Pennetta è incinta del suo terzogenito e lo aveva annunciato sui social lo scorso luglio. Oggi, la campionessa di tennis ci regala un scatto con il pancione e una dolcissima dedica al marito Fabio Fognini che non vede l’ora di diventare papà. Lo scatto ha fatto impazzire il web che non ha risparmiato commenti positivi ai due genitori in dolce attesa.

La dedica di Pennetta a Fabio: lo scatto con il pancione

“La cosa importante è guardare nella stessa direzione, almeno qualche volta ” e in effetti entrambi sembrano guardare al futuro nella stessa prospettiva. La dedica di Flavia Pennetta è semplice ma racchiude una bellissima foto di lei e Fabio Fognini che stringe il suo pancione e l’abbraccia. Dopo il ritiro dallo sport che l’ha resa una leggenda del tennis, la pennetta è libera di dedicarsi alla famiglia e alle sue passioni. I suoi 2 figli Federico, nato nel 2017, e Farah nel 2019 sono felicissimi dell’arrivo del fratellino o sorellina e si sono anche fatti fotografare mentre baciavano il pancione della mamma. Non è noto ancora il sesso del bambino e neanche il nome, infondo Flavia e Fabio sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata. Ecco il post: