Gemma balla con un bel signore ma lui sminuisce subito la questione, ad intervenire Tina Cipollari che lo incita a spiegare alla dama che non è interessato.

All’inizio della puntata di oggi a Uomini e Donne, Gemma balla con un’affascinante signore che fa parte del parterre maschile. Un nuovo arrivato probabilmente che cattura subito l’attenzione della dama che sembra essere molto interessata. Immancabile l’intervento di Tina che invita il signore a essere chiaro nei confronti della Galgani.

Gemma balla con Massimo ma lui la stronca: “Ma io ballo con tutti”

Alto, distinto e con gli occhi azzurri, Massimo è il nuovo single che ha catturato l’attenzione di Gemma Galgani con il quale ballato. Una volta spenta la musica, Maria De Filippi rivolgendosi alla dama dichiara: “Gemma ti vedo rinata”. La Galgani conferma e dichiara: “Ho ballato con Massimo, mi ha fatto piacere. Un bel signore, piacevole e simpatico”, poi aggiunge: “E’ anche bello e gliel’ho detto, è di Lucca”. A queste dichiarazioni, interviene tempestivamente Tina Cipollari che inveisce contro la dama e, rivolgendosi al signore, gli chiede se fosse interessato a Gemma. Massimo non dà una risposta netta, si mantiene sul vago ma sul ballo dichiara: “Avrei ballato con tutte”. Queste parole non fanno bene alla dama, come andrà a finire? Potrebbe essere ugualmente interessato a Gemma?