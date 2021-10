Drupi e Dorina raccontano i dettagli del loro amore a Serena Bortone e svelano il segreto per una relazione così lunga.

In studio a Oggi è un altro giorno, il cantante Drupi con sua moglie Dorina raccontano il loro splendido amore che dura da 50 anni. Si sono innamorati nel’73 e da allora non si sono più lasciati. Ai microfoni di Serena Bortone il cantante racconta come concepisce l’amore e il segreto della sua relazione duratura e felice.

Drupi e Dorina raccontano del loro amore a Serena Bortone

Durante l’intervista a Serena Bortone, la conduttrice torna ancora sulla relazione tra il cantante Drupi e la moglie Dorina che dopo 50 anni, ancora persiste in felicità e serenità. I due artisti, entrambi cantanti, si sono conosciuti durante un festival nel’73 e da allora si sono follemente innamorati. La Bortone chiede a Drupi come concepisce l’amore e il cantante dichiara: “L’amore è questione di intelligenza e rispetto. Bisogna capire quando fermarsi, quando darsi un bacio e trovare un equilibrio di coppia.”

Questa sarebbe il segreto per mantenere viva la fiamma di coppia e per non litigare. Infatti, Dorina afferma: “In 50 anni, a parte qualche bisticcio, non abbiamo mai litigato”. Visibilmente sconcertata dalla notizia, Serena Bortone chiede a Dorina quando si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti al tempo del festival, mi è piaciuto subito esteticamente e poi ci siamo conosciuti meglio e poi ci siamo innamorati”. Si sono mai traditi? Entrambi rispondono negativamente e sembrano sicuri di fronte alla conduttrice.