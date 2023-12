La splendida e storica casa di Lord Byron a Londra è in vendita: ecco quanto costa e tutti i dettagli su una dimora di grande fascino.

Hai sempre sognato di vivere nella casa di un celebre poeta? Se sai accontentarti di qualcosa di molto diverso dalla storica dimora di Leopardi a Recanati, potresti pensare di trasferirti a Londra. Da qualche tempo è in vendita la residenza di uno dei poeti inglesi più amati di sempre: Lord Byron. Prima di lasciare l’Inghilterra, l’autore simbolo del secondo Romanticismo inglese visse per molti anni in una villa di straordinario fascino nella capitale inglese.

Situata al numero 139 di Piccadilly, la casa bianca a sei piani spicca in tutto il suo fascino maestoso e in parte vittoriano. Un fascino dovuto anche al fatto che Byron visse qui con sua moglie dal 1815 all’anno successivo, scrivendo tra le altre cose, all’interno della sua biblioteca adibita a studio, Parsinia o il celebre poema narrativo L’assedio di Corinto. Scopriamo insieme tutti i dettagli e il prezzo di questa abitazione dal valore per molti versi inestimabile.

Residenza Lord Byron a Londra: i segreti della casa del poeta inglese

Dopo il divorzio dalla consorte Anna Isabella Milbanke, Byron lasciò la dimora di Piccadilly e la utilizzò per potersi sostenere durante i suoi viaggi lontano da Londra (città in cui non tornò più), tra Italia e Grecia. In seguito alla sua morte, avvenuta nel 1824, fu quindi venduta, e diversi anni dopo, nel 1891, la residenza venne rifatta completamente in uno stile revival neoclassico, con cambiamenti evidenti anche nella facciata.

Vista di Londra

Affittata poi da una ricca famiglia francese, nel corso degli anni la residenza di Piccadilly ha continuato a essere centro fondamentale per l’alta borghesia e per l’aristocrazia europea residente o di passaggio Londra. Transitarono qui personaggi come la baronessa Catherine d’Erlanger, lo scenografo Oliver Messel, lo scrittore William Butler Yeats, il cantautore Cole Porter, e poi ancora Winston Churchill e tanti altri ancora.

Gli attuali proprietari l’hanno acquistata nel 2011 e, dopo aver ottenuto in consenso edilizio per poterlo riutilizzare come residenza, hanno deciso di metterla in vendita.

I dettagli della casa di Lord Byron

Residenza straordinaria, da oltre 1300 metri quadri, oggi la casa che fu di Lord Byron è resa ancora più elegante da una facciata d’epoca con caratteristiche che sono state conservate nel tempo, ma ravvivate nel corso degli anni.

Per quanto riguarda il design, di recente è stata invece rimodernata, anche se la dimora sarà venduta non arredata. Le foto della residenza sono disponibili sul sito ufficiale della casa immobiliare che si occuperà della vendita.

Con sei camere, sei bagni e cinque saloni super lussuosi, la nota dimora dal valore storico straordinario non verrà ceduta comunque a un costo abbordabile per tutti. Il prezzo presente sul sito è infatti di 29 milioni e 950mila sterline.