Musei a Londra: tutti i musei imperdibili della metropoli britannica, una delle città più importanti al mondo.

Stai programmando un viaggio in Inghilterra? Allora prendi appunti: ci sono alcuni musei a Londra che non possono non far parte del tuo programma! La capitale del Regno Unito, una delle città più importanti al mondo, per lunghi anni guida per tutti i popoli europei, è non solo una delle più visitate ogni anno, ma anche una di quelle che vanta alcuni dei musei più famosi in assoluto. Dal British Museum al Natural History Museum, scopriamo insieme un elenco dei più importanti, quelli che non possono mancare nella tua lista di cose da fare.

I più bei musei da vedere a Londra

Partiamo ovviamente dal più antico museo al mondo, il British Museum, una sorta di risposta inglese al Louvre. Si tratta di un incrocio di gallerie lunghe 4 chilometri e al cui interno sono conservate alcune delle opere d’arte e delle collezioni di antichità più importanti in tutto il mondo. Una tappa fondamentale per chiunque voglia fare una full immersion nella storia dell’umanità.

La storia dell’umanità è fatta però anche da opere d’arte dal valore smisurato. Dal Medioevo al post impressionismo, molti di questi capolavori sono raccolti nella collezione del National Museum, in cui è possibile trovare Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello, Leonardo, ma anche Rembrandt, Velazquez, van Gogh e tanti altri ancora.

Ci sono poi le due gallerie Tate: Tate Modern e Tate Britain. Si tratta di due delle gallerie d’arte moderna più famose al mondo. La prima racchiude alcuni dei capolavori delle varie correnti dal Cinquecento ad oggi, la seconda si sofferma soprattutto sugli artisti inglesi, da William Blake a Wlliam Turner.

Per chi ama l’arte contemporanea, invece, i due musei da non perdere in assoluto sono la Saatchi Gallery, in zona Chelsea, e Whitechapel Gallery, al cui interno sono nate alcune delle più grandi stelle della storia dell’arte, da Pablo Picasso a Frida Khalo.

Tutto qui? Non proprio. Per chi è più interessato, infatti, alle scienze, a Londra è presente anche uno dei più importanti musei di storia naturale al mondo. Al suo interno cinque aree: ingresso, zoologia, mineralogia, botanica, paleontologia ed entomologia. E da non perdere anche il Science Museum, un luogo in cui poter fare un vero e proprio salto nel futuro.

Tutti i musei di Londra

I musei fin qui elencati non ti sono bastati? Come Parigi, ovviamente anche Londra è non solo questo, ma molto molto altro. Se vuoi avere una panoramica più vasta su tutto ciò che questa città può offrire, ecco un elenco di tutti i più importanti musei della metropoli inglese:

– Victoria & Albert Museum

– National Portrait Gallery

– Museum of London

– Casa museo di Charles Dickens

– Sherlock Holmes Museum

– Courtauld Gallery

– The Royal Academy of Arts

– Design Museum

– Estorick Collection of Modern Italian Art

– Leighton House Museum

– Museum of Childhood

– William Morris Gallery

– 2 Willow Road

