Musei di Parigi: l’elenco dei musei da visitare durante il proprio viaggio nella meravigliosa capitale francese.

Se i musei di Parigi sono famosi in tutto il mondo. La capitale della Francia, una delle città più amate in assoluto, è famosa infatti non solo per la Torre Eiffel o per gli Champs-Elysées, ma anche per i tantissimi luoghi di cultura che conservano alcune delle opere d’arte più preziose di ogni tempo. Dal Louvre alla Museo Dalì, ecco tutti i musei che devi assolutamente inserire in un elenco delle cose da fare durante il tuo viaggio nella città più romantica del mondo.

I più bei musei da visitare a Parigi

Una lista dei musei da non perdere a Parigi, ma più in generale di quelli da vedere almeno una volta nella vita, non può non partire dal Louvre. E non c’è bisogno di spiegarne il motivo. Si tratta infatti di uno dei musei più famosi e visitati al mondo, un luogo che ospita migliaia di capolavori che vanno dall’arte antica a quella moderna, tra cui ovviamente la Gioconda, la Nike di Samotracia, la Venere di Milo, Amore e Psiche di Canova e tantissime altre ancora. Insomma, andare a Parigi senza andare al Louvre è come visitare Roma senza andare ai musei Vaticani: un delitto.

Parigi Louvre

Quasi al pari del Louvre c’è un museo che si trova nelle vicinanze, e che è tra i più amati dagli appassionati di arte, e in particolare di movimenti come l’impressionismo e il post impressionismo: il Musée d’Orsay. Qui si possono ammirare alcune delle più belle opere di Monet, Cézanne, Manet, Renoir, Degas, Gaugin, van Gogh e tutti i più grandi protagonisti che rivoluzionarono la storia dell’arte tra Ottocento e Novecento.

Se il Musée National de l’Orangerie, nel Giardino delle Tuileries, è imperdibile per chi voglia ammirare altri capolavori impressionisti, come le Ninfee di Monet, il Musée Rodin è imperdibile per gli appassionati di Auguste Rodin e, più in generale, tra chiunque abbia a cuore la storia della scultura mondiale.

Dall’arte alla scienza, molto apprezzato è anche il Museo di Scienze naturali, tra i più antichi al mondo, ma merita una visita anche i Centro nazionale d’arte e di cultura Georges Pompidou, famoso, più ancora che per le opere al suo interno, per l’edificio di metallo e cristallo progettato da Piano, Franchini e Rogers, tre degli architetti più famosi al mondo.

Parigi Torre Eiffel fiume Senna

Ci sono poi i musei dedicati a Picasso e Dalì, imperdibili per gli amanti di questi due rivoluzionari della storia dell’arte. E poi tutti quei musei ‘minori’ che sorprenderanno delle nicchie di appassionati: dal museo del cioccolato al museo delle cere, senza dimenticare quello del profumo e la moderna Fondazione Louis Vuitton.

Musei di Parigi: l’elenco completo

Dopo aver fatto una panoramica su alcuni dei musei da non perdere, cerchiamo di allargare il raggio. Ecco tutti i musei che possono essere ammirati a Parigi:

– Museo del Louvre

– Museo d’Orsay

– Centre Pompidou

– Museo dell’Orangerie

– Museo Picasso

– Invalides, Musée de l’Armée, tomba di Napoleone

– Museo Rodin

– Musée du quai Branly

– Museo della Arti decorative

– Museo delle cere Grevin

Questo l’elenco dei musei di carattere scientifico:

– Museo nazionale di Storia naturale

– Musée de l’Homme

– Città della scienza e dell’industria

– Palais de la Découverte

– Museo Curie

Musei e centri espositivi di arte moderna e contemporanea:

– Fondazione Louis Vuitton

– Grand Palais

– Petit Palais

– Palais de Tokyo

– Museo dell’arte moderna

– Fondazione Cartier

– Fondazione Le Corbusier

– Atelier des Lumières

– Atelier Brancusi

– Fluctuart

– Maison européen de la photographie

– Bourse de commerce

– Musée de Luxembourg

Gli altri musei parigini

Musei sulla moda e sui profumi:

– Museo della moda di Parigi

– Musée Yves Saint Laurent

– Museo Baccarat

– Museo del profumo Fragonard

– La Galerie Dior

Questi sono invece i musei di carattere biografico:

– Maison de Victor Hugo

– Museo Jacquemart-André

– Maison de Balzac

– Museo Zadkine

– Musée Cognacq-Jay

– Museo Nissim de Camondo

– Musée Marmottan Monet

– Museo Maillol

– Musée Bourdelle

– Museo e Giardino Albert-Kahn

– Musée Nazionale Gustave-Moreu

– Museo nazionale Jean-Jacques Henner

– Musée della vita romantica

– Museo Cluny

Per conoscere tutti gli altri musei, da quello dell’Illusione a quello del vino, da quello della Shoah al museo della Storia di Francia, visita il sito ufficiale italiano dedicato alla città di Parigi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG