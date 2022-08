Sognare carne cruda può avere diversi significati, in base all’aspetto della stessa e all’azione che compie colui che sogna.

Non tutti i sogni sono uguali: alcuni lasciano un sorriso stampato sul volto per tutta la giornata, mentre altri uno strano senso di inquietudine che fatica ad andarsene. Sognare carne cruda, ad esempio, appartiene ad un disegno onirico non proprio piacevole, anche per coloro che adorano abbuffarsi di tagliate & Co. Vediamo come interpretare un sogno che vede la carne cruda come protagonista.

Carne cruda nei sogni: che significa?

Sognare carne cruda porta male? Non proprio, tutto dipende dai dettagli. Non ci sono cattive notizie in arrivo, ma ci sono comunque alcuni aspetti dell’esistenza che stanno reclamando la vostra attenzione. Come sempre, quando si tratta di sogni non si può parlare di un solo significato, ma di più letture date dagli aspetti del disegno onirico. In ogni modo, questo alimento ha a che fare con gli istinti primitivi, per cui potrebbe rappresentare la pulsione sessuale, la libido e il desiderio.

Chiarito ciò, entriamo nei dettagli dell’interpretazione dei sogni. Sognare carne rossa, magari grondante di sangue, significa che un grande desiderio, spesso sessuale, ha bisogno di venire a galla. Se, invece, vi ritrovate ad osservare una persona che sta mangiando questo alimento non cotto temete che quel soggetto possa arrecarvi qualche danno. Buone notizie se la state cucinando: arriverà una svolta piacevole nella vostra esistenza.

Carne cruda nei sogni: liberate gli istinti

In sogno siete intenti a tagliare la carne? Avete bisogno di voltare pagina, di mettere un punto sul passato. Se la carne è macinata, la rabbia repressa, magari nei riguardi di una persona, ha bisogno di venire allo scoperto. Infine, sognare carne di pollo cruda indica un senso di sicurezza, una dimensione intima e familiare, mentre sognare carne cruda congelata suggerisce falsità e inganni in arrivo.

