Quali sono gli Alberi di Natale più curiosi del 2023? Dal più grande al più piccolo, passando per quello più costoso: scopriamoli insieme.

Il Christmas tree è una tradizione, in casa ma anche nelle piazze di tutte le cittadine del mondo. Andiamo alla scoperta degli alberi di Natale più curiosi del 2023, che ogni anno attirano migliaia di visitatori da ogni parte del globo.

Quali sono gli alberi di Natale più curiosi del 2023?

Da anni, ormai, quasi tutte le località del mondo si sfidano ad alberi di Natale. Mentre alcuni restano iconici, come quello di New York, altri diventano famosi perché stuzzicano l’attenzione di appassionati e non. Nel 2023 sono diversi i Christmas tree più curiosi del mondo, alcuni dei quali sono in Italia. Sapete, ad esempio, che l’abete più grande del pianeta si trova nel Belpaese?

Stiamo parlando di quello di Gubbio, in provincia di Perugia. Viene realizzato con oltre 800 corpi illuminati, diversi per forma e colore, posizionati sulle pendici del Monte Ingino. Una base di 450 metri per oltre 750 metri, con una superficie di ben 1000 metri quadrati: l’effetto, neanche a dirlo, è meraviglioso e unico. L’albero, che arriva fino alle mura della città, resta acceso dal 7 dicembre al 7 gennaio.

Invece, l’albero di Natale più piccolo del mondo viene realizzato in Germania. Pensate che è alto soltanto 14 millimetri, ma è dotato di tutto: c’è perfino la slitta con Babbo Natale. Il Christmas tree più costoso del pianeta non poteva che trovarsi negli Emirati Arabi, precisamente all’interno dell’Emirates Palace Hotel. E’ addobbato con una serie di gioielli d’oro e pietre preziose, per un valore complessivo di 11 milioni di dollari.

Alberi di Natale più curiosi: Paese che vai, usanza che trovi

Gli alberi di Natale più curiosi del 2023 non sono finiti qui. Spostandoci in Portogallo, precisamente a Lisbona, in Praça do Comércio è stato allestito un abete di ben 75 metri, per un peso di 280 tonnellate. Un Christmas tree imponente, che rende il meglio di sé quando è illuminato.

Sapete, invece, dove si trova l’albero più ecologico? E’ stato allestito in Italia, precisamente nella Villa Reale di Monza. Formato da una serie di balle di fieno, è molto apprezzato specialmente per il messaggio che trasmette. Restando nel Belpaese, un altro Christmas tree che merita menzione è quello più grande realizzato in vetro. Dove? A Murano, ovviamente. Si tratta di un’opera dell’artista Simone Cenedese ed è alta 8,5 metri.