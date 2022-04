Recuperare account Instagram: come si ripristina un account perso, eliminato, disabilitato o rubato.

Hai bisogno di recuperare un account Instagram ma non sai come fare? Non preoccuparti, esistono diversi metodi da poter utilizzare. Certo, per prima cosa bisogna capire cosa ti ha portato a perdere il tuo profilo. Magari hai scelto di chiuderlo volontariamente, oppure hai scelto di disabilitarlo con la speranza di poterlo riaprire facilmente dopo un periodo di pausa. O forse ti è stato rubato e vorresti cercare di riprendertelo il prima possibile. Qualunque sia il tuo problema, esiste una soluzione per riuscire a risolverlo. Ecco come ripristinare un account Instagram.

Recupera account Instagram in pochi clic

Se hai necessità semplicemente di recuperare un account Instagram di cui non ricordi la password, esistono diverse soluzioni che possono fare al caso tuo. Per recuperarslo senza email ti basterà cliccare sulla voce Password dimenticata?, inserire il nome utente o il telefono per ricevere una email o un SMS che ti permetterà di impostare una nuova chiave d’accesso.

Instagram

Se invece hai bisogno di recuperare un account Instagram eliminato, le cose si fanno molto più serie. Putroppo infatti un account eliminato di propria spontanea volontà e in maniera definitiva non può essere recuperato, in quanto la cancellazione è un’operazione irreversibile, proprio come per Facebook.

Diverso il discorso se vuoi riattivare un account temporaneamente disattivato. In questo caso la soluzionie è semplicissima: ti basterà rientrare attraverso le tue credenziali, account e password. Se invece il tuo account è stato disabilitato dal social per aver violato le linee guida della comunità o le condizioni d’uso, purtroppo non è possibile procedere in alcun modo per recuperare l’account. Potrai al massimo fare ricorso se ritieni che sia stato disabilitato per errore o in maniera ingiusta.

Ma come si invia una segnalazione? Ti basterà provare ad accedere con le tue credenziali, premere su Contattaci, seguire le indicazioni mostrate a schermo, rispondere alle domande e premere Invia. Entro qualche ora sarà Instagram a farti sapere se accetterà o meno la tua richiesta di riabilitazione.

Si può recuperare un account Instagram rubato?

Arriviamo infine a uno dei casi più delicati. Cosa si può fare per recuperare un account Instagram che ci è stato sottratto da un malintenzionato? Se riesci ad accedere al tuoi profilo la soluzione è cambiare password e attivare l’autenticazione a due fattori. Quando invece il delinquente è riuscito a cambiare le credenziali, di fatto impedendoti di riprendere possesso del tuo account, dovrai andare sul tuo indirizzo email e cercare la comunicazione in cui Instagram ti conferma la modifica del tuo indirizzo email.

A questo punto premi su Annulla questa modifica e dovresti riuscire a risolvere. Se non riesci invece a tornare in possesso del tuo account, l’unica soluzione è chiedere aiuto all’assistenza del social, premendo sulla voce Ricevi assistenza con l’accesso e su Hai bisogno di ulteriore assistenza?. In questo modo dovrebbero essere direttamente gli amministratori del social a poterti aiutare a recuperare l’account perduto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG