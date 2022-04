Scopriamo come funziona il sistema di voti dell’Eurovision 2022. Tutto quel che è importante sapere.

Manca sempre meno all’Eurovision Song Contest 2022 e sempre più persone si trovano a domandarsi come funziona il sistema di voto.

Lo stesso, infatti, è piuttosto macchinoso e non sempre comprensibile. Motivo per cui può essere utile parlarne al fine di renderlo più chiaro a chi deciderà di votare le canzoni che ama di più.

Come funziona il sistema di voto dell’Eurovision Song Contest

La prima cosa che è importante sapere riguardo le votazioni dell’Eurovision Song Contest è che quelli del pubblico non sono in grado di stabilire la vittoria.

eurovision

Oltre alla così detta giuria popolare ne esiste infatti anche una nazionale ed eletta da ogni Stato. Questa è costituita da cinque professionisti della musica diversi tra loro per età e tipo di formazione. Un modo per offrire un parere quanto più ampio e diversificato.

La giuria sceglierà quindi le dieci canzoni ritenute più belle dando valutazioni diverse per ogni canzone. Il suo giudizio, che sarà disponibile per meno canzoni riguardo a quelle in gara nelle varie serate, pesa il 50% e va a sommarsi a quello del pubblico che copre l’altro 50%.

Per questo motivo, anche quando una canzone sembra destinata alla vittoria, come sembrerebbe essere in questi giorni per il brano “Stefania” dei Kalush Orchestra, questa potrebbe non farcela a causa di un parere diverso da parte della giuria nazionale.

Cosa è vietato riguardo i voti dell’Eurovision

Come per ogni concorso, anche l’Eurovision prevede dei veti che mirano a salvaguardarne la correttezza. Il più importante tra questi riguarda l’impossibilità dei vari paesi di votare per se stessi e quindi per la propria canzone in gara. In questo modo si evita di far sì che paesi più grandi di altri o con una maggior multimedialità possano votare in massa per se stessi portandosi così alla vittoria.

In Italia, quindi, quest’anno sarà impossibile vorare per Mahmood e Blanco, i due artisti che saranno in gara proprio all’Eurovision.

Ricordiamo che l’evento si svolgerà in Italia perché lo scorso anno i Maneskin hanno vinto la gara, riportando qui il concorso dopo svariati anni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG