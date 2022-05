Con l’estate su Rai 1 arriva anche Reazione a catena 2022: dalle puntate in più a quando inizia, tutto sul programma.

L’arrivo dell’estate su Rai 1 porta con sé a qualche cambiamento nel consueto palinsesto televisivo. Una delle novità riguarda sempre l’avvicendamento tra due quiz show molto amati dal pubblico: L’Eredità e Reazione a catena. E anche quest’anno non poteva mancare questo cambio, con il quiz condotto da Flavio Insinna pronto a lasciare spazio a Reazione a catena 2022: da quando inizia alla novità che riguarda le puntate, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa edizione del programma.

Reazione a catena 2022: il conduttore

Per prima cosa partiamo dal conduttore: per il quarto anno consecutivo alla guida di Reazione a catena 2022 troviamo Marco Liorni. Se è vero che squadra che vince non si cambia, la Rai ha deciso di continuare a puntare sul presentatore che molto bene ha fatto in questi anni, riuscendo a ottenere ottimi dati di ascolto.

MARCO LIORNI

Non cambia neppur il format del programma con due squadre, ognuna delle quali composta da tre concorrenti, che si sfideranno nei vari quiz che verranno proposti con il duello finale nel celebre gioco de L’intesa vincente.

Reazione a catena 2022, quando inizia?

La prima puntata di Reazione a catena 2022 andrà in onda lunedì 6 giugno, come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 18.45 fino alle ore 20.00, quando poi inizia il Tg1 della sera.

Ma la grande novità riguarda il numero di puntate di Reazione a catena 2022. Eravamo abitate a vedere il programma di Marco Liorni per soli tre mesi con a settembre il ritorno di L’Eredità. Quest’anno il numero di puntate è stato invece quasi raddoppiato fino ad arrivare a 150: questo vuol dire che il programma durerà quasi fino alla fine del 2022, l’ultima puntata è infatti prevista per sabato 4 dicembre 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG