Ecco dove vedere il Concerto di Radio Italia Live 2022 in streaming e in TV e quali sono i cantanti che si esibiscono a Milano.

L’appuntamento per gli appassionati di musica italiana è sabato 21 maggio 2022 in Piazza del Duomo a Milano, a partire dalle ore 20.30: dopo due anni di assenza forzata a causa del Covid e delle restrizioni dovute proprio alla pandemia, torna il tanto atteso Concerto di Radio Italia Live 2022. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco nella centralissima piazza del capoluogo lombardo: per chi non potrà essere a Milano in quella data ci sarà comunque la possibilità di seguire l’evento in diretta TV o in streaming.

Dove vendere il Concerto di Radio Italia Live 2022 in Tv e in streaming

A presentare dal palco di Piazza del Duomo il Concerto di Radio Italia Live 2022 sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. L’evento, che ricordiamo inizierà alle ore 20.30, si potrà ovviamente seguire in radio sulle frequenze di di Radio Italia, ma può anche essere visto in TV.

Cantante microfono

Il Concerto di Radio Italia Live 2022 in TV (in diretta) è trasmesso da Sky Uno (canale 108 del satellite). Ma chi non fosse abbonato alla piattaforma satellitare può comunque vedere in diretta TV il Concerto di Radio Italia Live 2022 su TV8 e su Radio Italia TV (canale 70 del digitale terrestre).

E dove vedere il Concerto di Radio Italia 2022 in streaming? Now TV trasmette sulla propria app l’evento ma può essere seguito in streaming anche sul sito wwww.radioitalia.it.

Concerto di Radio Italia Live 2022: i cantanti

Tra i cantanti più attesi al Concerto di Radio Italia Live 2022 c’è il fresco vincitore del Festival di Sanremo, nonché partecipante all’Eurovision Song Contest di Torino, Blanco. Insieme a lui si esibiranno anche tanti altri protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo come Elisa, Irama, Gianni Morandi, Rkomi e Sangiovanni.

E poi ancora sul palco di Radio Italia Live vedremo esibirsi anche Alessandro Amorosi, Coen, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Marracash, Marco Mengoni, I Pinguini Tattici Nucleari e Ultimo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG