Un sondaggio del portale OnBuy ha svelato l’indice di popolarità dei reali inglesi: la più famosa è Meghan Markle.

Probabilmente ci si aspetterebbe di trovare la Regina Elisabetta II al primo posto in una classifica sull’indice di popolarità dei vari componenti della Famiglia Reale inglese, soprattutto in questa parte finale del 2020 in cui su Netflix è arrivata anche la quarta stagione di The Crown (la serie TV, di enorme successo, incentrata proprio sulla vita dell’attuale regnante). Invece, ancora più popolare della Regina Elisabetta II è Meghan Markle, la moglie del principe Harry. A svelare questa graduatoria sull’indice di popolarità dei componenti della famiglia reale è un sondaggio del portale OnBuy.

I reali inglesi più famosi nel 2020: Meghan Markle al primo posto

Per stilare la propria classifica di popolarità, il portale OnBuy ha analizzato le ricerche su Google e sui principali canali social (da Instagram a Twitter e altri ancora): a questi risultati ha poi sommati i risultati di alcuni importanti sondaggi, come per esempio quelli di YouGov.

Meghan Markle

Dall’analisi di questi dati è risultato che la duchessa di Sussex, Meghan Markle, è la reale inglese più famosa al mondo con un rating del 14,5%.

Risultati completamente opposti a quelli di un’indagine di YouGov, che intervistato però solamente un campione di uomini e donne inglesi, che non avevano indicato Meghan Markle tra i componenti della famiglia reale inglese più amati.

I reali inglesi più famosi nel 2020: la classifica

Se, come detto in precedenza, al primo posto di questa classifica realizzata dal portale OnBuy troviamo Meghan Markle con un ratino del 14,5%, al secondo c’è invece la cognata Kate Midlleton, con il 14,4%: appena uno 0,1% di differenza.

La Regina Elisabetta II è invece solamente al terzo posto del podio con il 14,3%. La reale inglese può però consolarsi con l’indagine YouGov: tra il popolo inglese è sempre lei la più amata.