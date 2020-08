Non può guadagnare dei soldi e non può fare carriera: ecco tutto quello che è vietato fare a Kate Middleton

Appartenere a una famiglia reale ha i suoi vantaggi, ma comporta anche delle limitazioni. Lo sa bene Kate Middleton, moglie del principe William, che è costretta a seguire delle rigide regole su quello che può e non può fare. I divieti imposti alla Middleton, inoltre, arrivano dall’alto, precisamente dalla regina Elisabetta, che ha stilato un vero e proprio protocollo, composto da ben 10 regole a cui Kate non può sottrarsi.

Dalle ostriche agli autografi: tutto ciò che Kate Middleton non può fare

La Middleton non potrebbe mangiare le ostriche, questo è uno dei divieti imposti alla duchessa di Cambridge. Il motivo? Potrebbe essere avariato e causare danni importanti. Nonostante nel Regno Unito sia molto amata, a Kate è severamente vietato firmare autografi.

Nonostante la notorietà e l’essere ben voluta, la duchessa non può comportarsi come una star di Hollywood e deve sempre mantenere un low profile. In realtà la Middleton non può firmare nulla, a parte qualche documento ufficiale.

Kate, inoltre, nella sua vita non potrà mai lavorare né tanto meno potrà guadagnare soldi in modo autonomo. Sembra, inoltre, che un’altra regola di corte sia quella che quando la regina Elisabetta finisce di mangiare anche gli altri commensali debbano posare le forchette e lasciare ciò che c’è nei piatti.

KATE MIDDLETON

Dal Monopoli agli short: i giochi e gli abiti che Kate non può fare

Sembra, inoltre, che anche alcuni giochi siano assolutamente vietati alla duchessa di Cambridge. A corte, infatti, non è possibile giocare a Monopoli, considerato dal duca di York un gioco vizioso.

La Middleton, inoltre, non può ambire a fare carriera in alcun settore lavorativo. Forse non tutti lo sanno ma Kate avrebbe voluto intraprendere la carriera da diplomatico, sogno che ha dovuto accantonare.

Anche l’armadio della Middleton è ben controllato. Via, infatti, gli shorts e gli abitini molto corti. La moglie di William, infatti, non può indossare abiti succinti con cui rischia di attirare l’attenzione.

Kate non può votare e infatti non si è potuta esprimere neanche durante il referendum della Brexit. Ma non è tutto perché non può posare nei selfie e rilasciare interviste in cui parla di argomenti legali alla sfera del sesso, dei conflitti sociali o della politica.

Infine la Middleton non può usare ben 16 parole come: pardon, toilette e non può neanche utilizzare mom o dad.