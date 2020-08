Il mondo dello show business è ricco di storie d’amore tra vip che spesso hanno destato scalpore: dagli amori improbabili alle differenze d’età, ecco quelle che hanno fatto discutere.

Differenze d’età, tradimenti e ritorni di fiamma, scandali e accuse gridate a mezzo stampa: sono tante le storie tra vip che hanno destato scalpore e che ancora oggi continuano a far discutere. Scopriamo quali sono stati gli amori più improbabili e le storie che, contro le illazioni delle malelingue, continuano ancora oggi.

Le storie tra vip che hanno destato scalpore

La deputata Stefania Pezzopane è legata all’ex gieffino Simone Coccia. I due hanno ben 23 anni di differenza, ma questa non sembra rappresentare per loro un problema (la storia prosegue ormai dal 2014). I due, nonostante le critiche, hanno sempre difeso il loro amore, e a tal proposito Stefania Pezzopane ha raccontato a IoDonna.it: “Ho dovuto superare volgari pregiudizi, la palude del senso comune… Ma, alla fine, sono riuscita a far prevalere l’amore, quel sentimento che ti cambia la vita e che, anche quando sei sotto l’ombrellone, ti fa sentire felice e realizzata.”

Un’altra delle storie d’amore che hanno destato scalpore è senza dubbio quella – naufragata – tra Raffaella Fico e Mario Balotelli (durata appena un anno, dal 2011 al 2012). Quando è nata la figlia Pia il calciatore non l’ha riconosciuta e ne è seguito un lungo procedimento giudiziario (durato fino al 2014, quando SuperMario ha riconosciuto di essere il padre della bambina).

“Ai tempi, ho sofferto tantissimo. Per qualsiasi donna, non è stato semplice affrontare una gravidanza da sola. (…) Nella vita si sbaglia, ed è giusto sbagliare per imparare dai propri errori. Lui era molto giovane, si sarà spaventato. Ma questa è acqua passata”, ha raccontato la showgirl a Storie Italiane.

Quello tra Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato un matrimonio lungo e chiacchierato (i due sono rimasti insieme per 8 anni e hanno avuto due figli). La conduttrice ha confessato a L’intervista di Maurizio Costanzo che, alla base della rottura, ci sarebbero stati i numerosi tradimenti subiti da parte dell’ex calciatore:

“Ho tradito Stefano una sola volta dopo 8 anni. Lui lo ha fatto più volte, ma io l’ho sempre saputo. Ero innamorata, gli ho perdonato tante cose, facevo finta di niente ma sapevo tutto. (…) Lo perdonavo perché volevo tenere in piedi la nostra famiglia. Non volevo vedere, non ci volevo credere.”

Simona Ventura Stefano Bettarini

Samantha De Grenet e suo marito, Luca Barbato, si sono sposati una prima volta nel 2005 (e lo stesso anno hanno avuto un figlio, Brando) per poi separasi un anno più tardi. Nel 2014 a sorpresa sono tornati insieme, e hanno deciso di sposarsi una seconda volta.

“Questa con Luca, non è la classica minestra riscaldata. Qui c’è stata una separazione vera e propria di quasi cinque anni, quindi abbiamo avuto tutto il tempo per capire cosa volevamo e così alla fine abbiamo capito che ci appartenevamo indipendentemente da tutto e da tutti”, ha raccontato la showgirl a Vieni da Me dopo il suo ritorno di fiamma col marito.