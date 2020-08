Persino i membri della famiglia Reale talvolta non sono riusciti a nascondere le proprie lacrime in pubblico: ecco quando è capitato.

Generalmente i membri della famiglia Reale sono trincerati dietro una spessa corazza di apparenze e non è facile vederli abbandonarsi alle emozioni in contesti pubblici. Basti solo pensare al contegno imperscrutabile di Harry e William ai funerale della madre Lady D, scomparsa quando loro erano soltanto dei bambini. Nonostante il bon ton vieti ai membri di sangue blu di abbandonarsi al proprio dolore in pubblico, in alcune occasioni persino la Regina Elisabetta ha versato qualche lacrime difronte a tutti.

Regina Elisabetta Kate Middleton Meghan Markle

I momenti in cui i Reali hanno pianto

La fama di sovrana “severa e austera” precede il nome di Sua Maestà, ma in realtà anche la Regina Elisabetta si è abbandonata a qualche lacrima di commozione durante il Remembrance Day, giornata dedicata ai caduti dei conflitti mondiali. Sembra (a quanto riporta Vogue) che la Regina abbia pianto anche quando è stato ufficializzato il ritiro della HMY Britannia, nave che aveva prestato servizio alla famiglia Reale per 4 decenni.

Il Principe Harry è stato lodato per il contegno mostrato durante il funerale di sua madre, Lady D (scomparsa quando lui aveva solamente 13 anni). Durante la cerimonia dei WellChild Awards il principe è commosso in pubblico ricordando i momenti in cui lui e sua moglie Meghan erano gli unici a sapere che presto sarebbero diventati genitori del piccolo Archie. Il video delle sue lacrime ha fatto il giro del mondo.

Sembra che anche Kate Middleton si sia commossa durante qualche occasione pubblica: durante l’inaugurazione dell’East Anglia Children’s Hospices charity la duchessa si sarebbe commossa ascoltando un uomo che, da pochi mesi, aveva perso sua figlia a causa di una malattia al cuore.

Anche Camilla Parker Bowles si è commossa durante un evento pubblico, e sempre ascoltando la testimonianza di una delle persone presenti: al Safelives Centre a Londra, centro specializzato nel sostegno per le vittime di abusi, la duchessa sarebbe scoppiata in lacrime ascoltando la testimonianza di una delle donne presenti.

