Liste di nozze esagerate ai matrimoni dei vip: jet privati, ville e gioielli

Le foto dei loro abiti e delle incredibili location scelte per i loro matrimoni hanno fatto il giro del mondo, ma cosa hanno chiesto i vip come regalo di nozze ai loro ospiti? Tra jet privati, gioielli e ville di lusso, scopriamo quali sono stati i regali più assurdi o esagerati che queste celebrità hanno inserito nelle loro esclusive liste di nozze!

Liste di nozze: i regali ai matrimoni vip

Sembra che Michelle Hunziker per il suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi, abbia inserito nella sua lista di nozze dell’argenteria da 5 mila euro al pezzo (dalle zuppiere ai cucchiaini).

Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero optato per oggettistica di lusso, e del resto i loro ospiti non avrebbero badato a spese per i regali di nozze: secondo Vanity Fair nella lista sarebbe stata presente anche una teiera da 2.400 euro. Sarà vero?

Kate Moss, diva famosa per le sue stranezze e il suo temperamento bizzarro, avrebbe chiesto per le sue nozze con Jamie Hince ben 14 posacenere di cristallo, ciascuno dal valore di 240 dollari.

Regalo altrettanto ambiguo sarebbe stato quello richiesto da Kim Kardashian a Kanye West: la prorompente imprenditrice avrebbe chiesto un quadro che la raffigurasse completamente senza veli, e un anello da 8 milioni di dollari.

La richiesta di Kim è piccola cosa se messa in confronto a quanto ottenne Katie Holmes dalle sue nozze con Tom Cruise: il divo americano le avrebbe fatto dono di un jet privato – con tanto di cinema a bordo – dal valore di 13 milioni di sterline.

I coniugi Beckham, invece, avrebbero preteso dai loro ospiti dei buoni acquisto, che poi avrebbero speso in abiti, mobili e oggetti d’arredo…

