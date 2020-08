Tiziano Ferro, Monica Bellucci, Elisabetta Canalis…tanti sono i vip italiani che si sono trasferiti all’estero: scopriamoli tutti!

Per amore o per lavoro, moltissime celebrità italiane hanno deciso di abbandonare il Bel paese per trasferirsi all’estero abbracciando una tendenza che, da diversi anni a questa parte, sembra essere sempre più diffusa. Scopriamo quali sono i vip italiani che si sono trasferiti all’estero, e i motivi della loro scelta!

Vip italiani che si sono trasferiti all’estero: chi sono?

La scalata di Tiziano Ferro verso il successo è iniziata da Latina, comune laziale non molto distante da Roma. La fama si sa, lo ha portato in giro per tutto il mondo, ma nel 2016 il cantante ha deciso di staccarsi completamente dallo Stivale per trasferirsi in tutt’altra meta: Los Angeles.

“Non è stata una mossa per isolarmi o staccarmi. L’ho fatto perché sento il bisogno di alzare l’asticella delle esperienze di vita. Avrei voluto venire qui sin da ragazzino, il mio amore per la musica è nato con soul e hip hop”, ha raccontato a Ilsussidiario.net.

Tiziano Ferro

Monica Bellucci ha preferito la Francia agli Stati Uniti, e dopo l’unione con Vincent Cassell (avvenuta il 3 agosto 1999 e naufragata nel 2017) l’attrice si è trasferita a Parigi. Nonostante l’amore per la Francia, l’attrice ha deciso di partorire a Roma entrambe le sue figlie (Deva, nata il 12 settembre 2004 e Léonie, nata il 20 maggio 2010) e nel 2016 ha acquistato una casa a Lisbona, dichiarando che è lì che intenderebbe trasferirsi.

Elisabetta Canalis e Chiara Ferragni: la vita a Los Angeles

Elisabetta Canalis si è trasferita a Los Angeles per amore di suo marito, il chirurgo americano Brian Perri, ed è lì che ha deciso di dedicarsi a un’attività imprenditoriale tutta sua: una palestra. La sua bambina, Skyler Eva, è nata e cresciuta a Los Angeles e in qualche video pubblicato su Instagram da sua madre, il suo perfetto accento straniero ha conquistato i fan.

Com’è noto anche Chiara Ferragni ha preferito i grattacieli di Los Angeles alla sua più modesta casa natale di Cremona. Negli Stati Uniti la fashion blogger ha intensificato ancora di più la sua attività imprenditoriale e, dopo aver acquistato un appartamento da sogno, si è trasferita lì con suo marito Fedez e il piccolo Leone, nato proprio nella città. Ovviamente la coppia possiede un’altra casa da sogno anche in Italia, e per la precisione a Milano, dove passa gran parte dell’anno.