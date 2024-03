La prima apparizione di Re Carlo dopo l’annuncio della malattia di Kate. Il video con il messaggio per gli auguri di Pasqua.

Prima apparizione, anche se in un messaggio registrato, per Re Carlo dopo l’annuncio di Kate sulla malattia. Il sovrano non ha fatto mancare il proprio sostegno al suo popolo nel giorno della funzione del Giovedì Santo nella cattedrale di Worcester, dove, in presenza, ha preso parte la Regina Camilla. Nel filmato diffuso, oltre al discorso molto sentito di King Charles, anche alcune sensazioni non proprio positive sul suo stato di salute.

Re Carlo, il discorso per Pasqua

Re Carlo d’Inghilterra

“Abbiamo bisogno della mano che ci viene estesa in amicizia, soprattutto nei momenti difficili, ne traiamo beneficio. Questo momento di preghiera mi ricorda la promessa che ho fatto all’inizio della cerimonia dell’incoronazione, di seguire l’esempio di Cristo e non essere servito, ma servire gli altri”. Sono queste alcune delle parole del Re nel messaggio registrato per il Regno Unito.

Poi, facendo riferimento alla cerimonia odierna a cui non ha preso parte lasciando spazio a Camilla: “La cerimonia è molto vicina al suo cuore: ha le sue origini nella vita di nostro Signore che si inginocchiò di fronte ai suoi discepoli e, con loro grande sorpresa, lavò loro i piedi”.

Come sta il sovrano

Per la funzione del Giovedì Santo, come detto, il Re non ha preso parte e, quindi, non ha compiuto i gesti tradizionali del caso come la distribuzione di monete d’oro a 150 persone scelte in base alla loro generosità e in base a quanto si sono dedicate alle loro comunità. Al posto del sovrano è toccato alla Regina Camilla premiare gli “eletti”.

Un focus sulla salute del Re, però, va fatto. In questo senso, il Corriere della Sera si è lasciato andare ad alcune considerazioni relativamente al video e al messaggio al Regno. “Un re all’apparenza stanco, con gli occhi arrossati e qualche ruga in più. Carlo ha registrato un messaggio sulla generosità e l’altruismo in occasione della tradizionale cerimonia del giovedì prima di Pasqua, ma più delle sue parole ha colpito la sua apparenza”, ha scritto il quotidiano.

Parole condivise anche da diversi sudditi inglesi dopo aver visto le immagini. La speranza è che il Re possa presto riprendersi e con lui anche Kate Middleton e tutta la Famiglia Reale.

Di seguito anche un post su X dell’account della Royal Family: