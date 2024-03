Vacanze pasquali in famiglia ma senza sorelle. La scelta di Francesca Ferragni, partita con il marito e il figlio per un po’ di relax.

Da una parte la sorella Chiara, partita a Dubai, a cui stanno facendo compagnia anche l’altra sorella, Valentina, e mamma Marina. Dall’altra, Francesca Ferragni che ha optato per delle vacanze, per ora pre pasquali, in famiglia, ma la sua: il marito Riccardo Nicoletti e il loro bimbo Edoardo. Niente di strano, se non fosse che sul web, questa particolare “separazione” ha destato qualche chiacchiera…

Francesca Ferragni, la vacanza in famiglia

Francesca Ferragni

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno deciso di trascorrere le festività pasquali con una vacanza in famiglia, portando con sé il loro piccolo figlio, Edoardo, per la sua prima esperienza di viaggio in aereo alla scoperta del Portogallo, ed in particolare alla scoperta della città di Lisbona. La location non è stata scelta a caso. Il posto, infatti, ha un significato speciale per la famiglia, poiché è qui che la sorella di Chiara Ferragni ha trascorso un periodo di studio durante gli anni universitari grazie al programma Erasmus.

Sui social, la ragazza e suo marito hanno mostrato diversi momenti di grande gioia, tra location mozzafiato e esperienze uniche, vissute in prima persona.

Ma come detto, sebbene inizialmente i fan abbiano supposto che la coppia si stesse dirigendo a Dubai per unirsi al resto della famiglia Ferragni, le loro aspettative sono state deluse. Infatti, Francesca e Riccardo hanno optato per una destinazione completamente diversa e distante dal resto del “clan Ferragni” dando adito a qualche “voce“.

Di seguito anche un post Instagram con le varie foto della vacanza in Portogallo:

Senza le sorelle

La scelta di Francesca e Riccardo ha stupito alcuni utenti che si sono domandati se, dietro la decisione, ci sia qualche ragione particolare.

Nel dettaglio, se tra le sorelle Ferragni possa esserci del dissapore per qualcosa. Al momento, però, niente di tutto questo appare possibile. La coppia non ha rivelato i dettagli dietro questa scelta di stare “lontano” dal resto della famiglia ma sembra decisamente plausibile che la decisione sia ricaduta sulla voglia di privacy e relax.

Non è certo la prima volta che Francesca decide, con il suo Riccardo, di passare dei momenti riservati. Al netto di questa situazione, non è detto che in futuro il trio non possa volare a Dubai e ricongiungersi col resto della famiglia.