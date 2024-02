Retroscena sull’incontro tra Re Carlo e il Principe Harry dopo la notizia del cancro del sovrano. Qualcosa non è andato come previsto.

I rapporti tra Re Carlo e il Principe Harry sembrano essere ai minimi storici. La notizia del cancro che ha colpito il sovrano d’Inghilterra non è bastata a far tornare il sereno in famiglia. Anzi. Proprio la recente visita del giovane a Londra avrebbe reso “scontento” suo padre. In queste ore è stato svelato il retroscena dell’incontro tra i due, non andato come ci si poteva attendere.

Re Carlo, il retroscena sull’incontro con Harry

re Carlo III

Se in terra inglese si pensava che le recenti problematiche del sovrano potessero riunire del tutto la famiglia e, in particolare, Harry e Meghan col resto dei Reali, le aspettative non sono state rispettate.

Infatti, secondo quanto si apprende dal Daily Mail e dall’esperto reale Robin Jonson “Re Carlo è molto scontento del breve incontro” tra lui e suo figlio.

Da quanto riportato dall’esperto, infatti, il faccia a faccia tra i due sarebbe durato solamente 45 minuti, cosa che non è piaciuta all’ambiente della famiglia.

Non solo. Il Principe, arrivato a Londra dagli Stati Uniti dove vive con Meghan e i figli, si sarebbe trattenuto nella capitale inglese solamente 26 ore in tutto.

Harry non avrebbe neppure incontrato suo fratello William e neanche la cognata Kate, anche lei alle prese con delle problematiche di salute non esattamente specificate.

Il giovane Harry avrebbe dormito in albergo e non sarebbe rimasto vicino alla famiglia in quelle ore. Inoltre, il malumore del sovrano sarebbe stato alimentato anche dalle tempistiche della visita.

Il Principe, una volta atterrato a Heathrow, è andato direttamente a trovare il padre a Clarence House compromettendo il programma del Re che prevedeva la partenza verso la tenuta nel Norfolk dove sta proseguendo le cure contro il cancro.

La sorpresa del giovane Harry, quindi, sebbene mossa da “buone intenzioni”, non avrebbe sortito il giusto effetto.

