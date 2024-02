Il Principe Harry preoccupato per la salute del padre, Re Carlo. Il gesto per stare accanto al Sovrano dopo la notizia del cancro.

Il Regno Unito è rimasto scosso dalla notizia relativa alla salute di Re Carlo e al cancro diagnosticato. Il Re d’Inghilterra ha voluto condividere con il suo popolo tale situazione e in questo senso la famiglia gli ha voluto far sentire subito grande vicinanza. Anche il Principe Harry che, ormai da tempo, vive lontano da Londra. Proprio il figlio del sovrano ha deciso di volare nella capitale inglese per stare accanto a suo padre.

Il viaggio di Harry per stare col padre

Principe Harry

Dopo la notizia sulla salute di Re Carlo e il cancro che gli è stato diagnosticato, a quanto riportano i media britannici anche il Principe Harry ha voluto non far mancare il proprio sostegno al sovrano, suo padre. Il ragazzo, come noto, vive con Meghan e la sua famiglia negli States ma non ha esitato a compiere un gesto bellissimo volando, da solo, a Londra per stare accanto al babbo.

Come sottolineato dai principali organi di stampa inglese, pare che Harry sia arrivato da solo a Londra nel primissimo pomeriggio odierno, dopo essere partito dagli Stati Uniti. Sua moglie Meghan, coi due figli piccoli Archie e Lilibet, invece, è rimasta nella casa dei duchi di Sussex in California.

La salute di Re Carlo

Al momento non ci sono molte informazioni sulla reale condizione di salute di Re Carlo ma solo le parole del comunicato ufficiale di Buckingham Palace che ha spiegato nelle scorse ore che il sovrano abbia iniziato subito un “programma di trattamento regolare, durante il quale gli è stato consigliato dai medici di rinviare gli impegni rivolti al pubblico”.

Il cancro diagnosticato al Re sarebbe emerso nel recente controllo medico con annessa operazione subita alla prostata.