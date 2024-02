Pronta per Sanremo, Alessandra Amoroso ha raccontato il suo momento più duro tra offese social e la terapia iniziata.

Ci sarà anche Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024. La cantante è tra le big tanto attese della kermesse musicale e nel corso della conferenza stampa pre prima serata ha raccontato alcuni aspetti della sua carriera che erano rimasti ancora inediti. In particolare un periodo molto difficile che ha dovuto affrontare a seguito di tanto odio social ricevuto.

Alessandra Amoroso, la confessione a Sanremo

Alessandra Amoroso

Nel corso della conferenza pre Sanremo, la Amoroso ha spiegato un periodo molto buio della sua vita, privata e professionale: “Minacce di morte mi arrivavano ogni giorno, poco prima del mio primo concerto a San Siro”, ha detto. Poi, facendo alcuni esempi di parole ricevute: “Alessandra devi mor*re. Preferirei cavarmi gli occhi che vedere questa m**da. Hai qualche disturbo sicuramente. Sei una vergogna per i tuoi genitori. La figlia di Fantozzi. Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola?'”, ha raccontato.

Una vera e propria ondata di odio che l’ha messa in crisi: “Ho portato a termine il tour nei palasport con moltissima fatica. In un momento in cui avrei voluto solo isolarmi e scappare via da tutto a causa di ciò che stava succedendo, dovevo ogni sera salire sul palco. Quando però il tour è finito mi sono concessa finalmente di non stare bene e ho deciso di allontanarmi”.

La brava Alessandra ha aggiunto poi di essere scappata in Colombia dopo il tour ma di aver sempre desiderato tornare in Italia. E qui, poi, ecco la svolta: “Ho cominciato il mio percorso di terapia, non è stato facile”.

Anche in questo senso il suo brano a Sanremo servirà per un motivo preciso: “Spero possa lanciare un messaggio positivo a tutti coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà”.

