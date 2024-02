Problemi al lato B per Michelle Hunziker che, nelle ultime ore, è stata protagonista di una disavventura “piccante”…

Impegnatissima tra televisione e shooting di fotografia, Michelle Hunziker si è presa la scena in queste ore per un piccolo incidente piccante avuto mentre stava lavorando. A raccontarlo, la diretta interessata con la solita ironia e simpatia che da sempre la contraddistingue. La donna, su Instagram, ha mostrato alcune stories nelle quali ha spiegato cosa le sia successo.

Michelle Hunziker, incidente al lato B

Michelle Hunziker

La bella Michelle è senza dubbio tra le conduttrici tv più amate e apprezzate per la sua capacità di lavorare e, ovviamente, anche per una bellezza senza tempo. Proprio a proposito di aspetto fisico, la svizzera è stata protagonista di uno shooting fotografico andato in scena alle Maldive.

La donna ha fatto vedere la bellissima location dove si trovava e dove doveva appunto essere protagonista di una serie di foto mozzafiato. Peccato che non tutto sia andato come previsto.

La presentatrice, infatti, tra vento e sole, ha dovuto fare i conti pure con una “palma molesta”. La splendida Hunziker doveva scattare una foto sopra un tronco di una palma ma, nonostante gli shorts in jeans, il suo lato B ha avuto la peggio.

“Tecniche per spostarsi indenni su una palma… mi sono comunque sgraffignata le ciapet“, ha detto la bella Michelle facendo ironia sul piccolo incidente al lato B.

A quanto pare, però, il resto del lavoro è andato benissimo vista la sua gioia mostrata nelle stories successive riguardo le foto pazzesche eseguite dai professionisti che stavano lavorando con lei. A questo punto non resta che attendere qualche anteprima degli scatti e giudicare…

