Tensione al Grande Fratello dopo la puntata andata in onda in diretta. Un concorrente vuole lasciare il gioco ma…

Continuano le polemiche nella Casa del Grande Fratello. Anche dopo la puntata andata in onda in tv del lunedì, ecco che i concorrenti hanno manifestato alcuni malumori. In particolare Marco Maddaloni che è stato nominato e che ha fatto delle rivelazioni sul suo contratto proprio con il reality.

Grande Fratello, la richiesta di Maddaloni

Come riportato da Biccy, all’interno della Casa del GF ci sono state delle scaramucce dopo la puntata. In modo particolare tra Marco Maddaloni e Sergio D’Ottavi ci sono stati dei dialoghi a proposito di un atteggiamento troppo pesante verso Beatrice durante la gita concessa dalla produzione ai concorrenti qualche giorno fa.

Durante la discussione, Marco ha palesato la voglia di uscire dalla Casa ma, allo stesso tempo, anche una questione contrattuale che glielo impedirebbe.

“Tu dicendo che io ho usato toni forti con Beatrice durante l’uscita mi hai fatto passare male. Hai fatto pensare chissà cosa al pubblico. Io non sono qui per vincere o fare strategie, anzi. Io non è che posso andare, io devo andarmene a casa”, ha detto Marco.

Lo sfogo dell’uomo è poi andato avanti: “Io non posso uscire oggi perché mi decurtano il contratto. Se voi mi cacciate via io sono contento. Voglio andarmene subito”.

Il concorrente ha voluto precisare ancora la sua posizione: “Questo lo dico per ribadire che tanto io voglio uscire e che non mi importa di stare qui. Se dico che certe cose non mi stanno bene è perché non passa un bel messaggio. Io non sono stato duro e nemmeno ho avuto atteggiamenti feroci. Non posso permettere che passi questo adesso”.

