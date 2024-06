Vanno in vacanza programmi come E’ sempre Mezzogiorno e Storie Italiane, ci sono le repliche di Un passo dal cielo, torna Reazione a Catena con Pino Insegno.

Inizia l’estate, almeno per le reti televisive. Vediamo nello specifico quella che sarà la nuova programmazione di Rai 1 a partire da lunedì 3 giugno del 2024. I programmi principali, quelli che dallo scorso settembre hanno tenuto compagnia ai telespettatori, andranno in vacanza. La scorsa settimana, infatti, sono andate in onda le ultime puntate di programmi di punta come Uno Mattina, Storie Italiane, E’ Sempre Mezzogiorno, La Vita in diretta e La Volta Buona. Da oggi sulla rete ammiraglia programmi già noti e fiction che ritroveremo a distanza di tempo. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Un passo dal Cielo in replica nel pomeriggio

Come detto i programmi di punta saranno sostituiti. Per quel che riguarda Uno Mattina e La Vita in diretta, i telespettatori ritroveranno Uno Mattina Estate ed Estate in diretta. La prima coprirà la medesima fascia, mentre l’Estate in diretta arriverà intorno alle 16 e non alle 17.

Caterina Balivo

Questo perché al posto delle due ore con Caterina Balivo e della puntata di Il Paradiso delle Signore ci sarà una doppia puntata di Un passo dal Cielo, che ripartirà dalla primissima stagione.

Reazione a catena al posto di L’Eredità nel preserale

Saranno Camper in viaggio e Camper, nella tarda mattinata, a sostituire i programma di Eleonora Daniele e Antonella Clerici. Detto del pomeriggio, l’altra novità riguarda il preserale. Chiuso infatti il capitolo l’Eredità, ripartirà il quiz che in estate spopola, ossia Reazione a Catena.

Dopo anni ci sarà un nuovo conduttore, considerato che Liorni è diventato quello dell’Eredità. Un volto nuovo? Non proprio, perché Pino Insegno ha già condotto con successo quel programma della fisica preserale di Rai 1.