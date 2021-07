Raffaella Carrà confessò personalmente alcuni retroscena del corteggiamento di Silvio Berlusconi nei suoi confronti.

Nel corso della sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo Raffaella Carrà è stata corteggiata e amata da alcuni dei più famosi uomini del mondo: tra questi – oltre a Frank Sinatra – vi sarebbe stato anche Silvio Berlusconi, che le propose di lavorare per Canale 5 agli inizi degli anni ’80. La stessa Carrà (stando a quanto riporta TgCom24) ha confessato che l’ex premier l’avrebbe corteggiata in maniera estremamente romantica e plateale: “Tornai a casa e vidi un camion carico di azalee, e il mio portiere mi dissero che erano per me erano accompagnate da un bigliettino, sul quale c’era scritto: spero non si dimentichi di me fino al prossimo incontro”, confessò la conduttrice.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà e Silvio Berlusconi: i retroscena

Il talento, la bellezza e il fascino di Raffaella Carrà l’hanno resa un’icona del mondo dello spettacolo italiano e non c’è da stupirsi se alcuni dei più famosi uomini del mondo hanno corteggiato la conduttrice (scomparsa il 5 luglio 2021 a causa di una malattia che l’affliggeva da tempo).

La stessa Raffaella Carrà confessò che persino Silvio Berlusconi – che l’aveva ardentemente desiderata per uno show su Canale 5 – l’avrebbe corteggiata in maniera romantica all’inizio degli anni ’80. La conduttrice avrebbe conquistato anche Frank Sinatra, Little Tony e moltissimi altri personaggi del cinema e dello spettacolo.

La morte

La notizia della morte della conduttrice ha sconvolto i tanti fan, amici e colleghi che avevano amato il suo enorme talento. Lo stesso Silvio Berlusconi ha commentato la notizia della tragica morte di Raffaella Carrà scrivendo in un tweet: “È stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che, come me, hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme”.