La terza puntata di Temptation Island 2021 sarà ricca di colpi di scena e a quanto pare Ste e Claudia saranno i protagonisti dell’episodio.

Stando a quanto riporta Coming Soon la terza puntata di Temptation Island 2021 sarà incentrata sulla coppia formata da Claudia e Ste (dopo che nella seconda puntata Valentina e Tommaso hanno lasciato il programma da separati). La puntata andrà in onda lunedì 12 luglio su Canale 5, ma in rete sono già emerse alcune succose anticipazioni.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

FILIPPO BISCIGLIA

Temptation Island: le anticipazioni della terza puntata

Stanto alle anticipazioni circolate in rete Claudia e Ste (ossia Claudia Venturini e Stefano Socionovo) saranno i protagonisti del terzo appuntamento con Temptation Island e a quanto pare la puntata sarà ricca di colpi di scena. Nei giorni scorsi sono circolate voci riguardanti una coppia che sarebbe stata addirittura squalificata dal programma. Si tratterà di loro?

A quanto pare Ste avrebbe perso le staffe dopo aver assistito al video di Claudia nel Pinnetu. I due lasceranno il programma separatamente? Secondo le anticipazioni il ragazzo sarebbe addirittura scoppiato a piangere, mentre la ragazza avrebbe confessato a Bisciglia di essere alla fine del suo percorso durante il suo falò di confronto. Per sapere come siano andate veramente le cose bisognerà attendere l’attesa puntata del 12 luglio.

Le altre anticipazioni

Oltre alla presunta squalifica di Ste (che potrebbe essersi intrufolato nell’area del villaggio riservata alle ragazze) le anticipazioni parlano anche della furia di Alessandro (pazzo di gelosia nei confronti della fidanzata Jessica) e di Alessio, sempre più in crisi riguardo il suo rapporto con Natascia.

La seconda puntata di Temptation Island è stata incentrata sul 19enne Tommaso e sulla fidanzata 40enne Valentina. I due sono stati aspramente criticati in rete per la loro differenza d’età e per gli atteggiamenti assunti all’interno del programma. Ci saranno novità per loro in futuro? Al momento sembra che il popolo della rete fosse assolutamente “contrario” alla coppia.