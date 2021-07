Mentre il suo futuro nella Juve sembra essere incerto Cristiano Ronaldo si gode le onde del Mediterraneo in compagnia di tutta la famiglia.

A bordo di uno yacht extra lusso Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si godono le loro vacanze all’insegna dell’amore e della famiglia. I due hanno postato alcuni scatti sui social dove si vedono a bordo dello yacht insieme ai loro quattro bambini (3 dei quali avuti dal solo Cristiano Ronaldo – sembra – tramite madre surrogata).

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cristiano/?hl=it

Cristiano Ronaldo: la vacanza in yacht

Mentre i tifosi sono sempre più preoccupati per le voci riguardanti il futuro di Cristiano Ronaldo e della Juve, il campione si gode una meritata vacanza in compagnia di Georgina Rodriguez. Con gli addominali al vento CR7 si gode il tempo insieme agli amori della sua vita: la bella modella che ha conquistato il suo cuore e i 4 figli (Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo e la piccola Alana). Come sempre i due non hanno badato a spese per quanto riguarda la loro vacanza e hanno noleggiato uno yacht extra lusso, dove i bambini hanno potuto godersi momenti di gioco insieme ai due celebri genitori.

L’amore per Georgina

Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno avuto insieme unicamente una figlia, Alana Martina, mentre gli altri tre figli del campione sarebbero nati tramite madre surrogata (sulla questione Ronaldo ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo). La modella ha comunque affermato di aver cresciuto tutti e quattro i bambini come fossero figli suoi e lei e Ronaldo sono convolati a nozze in gran segreto nel 2019.

“La mia famiglia è la mia priorità: i miei figli e mio marito vengono prima di tutto. Mi prendo molto cura di loro e il mio cuore è intrappolato. Pieno d’amore”, ha dichiarato Georgina a Sportweek, e ancora: “Ho imparato molto da lui. Mi aiuta, insegna e motiva. Alla fine sei il riflesso di ciò che vedi… e io vedo lui. Quindi, anche se ero già una donna sana e sportiva, oggi e ogni grazie a lui sto ancora meglio. All’inizio avevo vergogna ad allenarmi vicino a lui, è pur sempre Cristiano Ronaldo. Ma poi tutto è cambiato. Lui è la mia ispirazione e il mio grande amore”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/cristiano/?hl=it