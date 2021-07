Michelle Hunziker è apparsa più bella che mai dalla galleria del Corso di Milano e dove ha ricordato la sua prima volta in questa città.

Bellezza, talento e simpatia sono doti che a Michelle Hunziker non sono mai mancate. Da giovanissima modella impegnata fra sfilate e campagne pubblicitarie, è riuscita ad affermarsi nel tempo, come uno dei volti di successo più richiesti sul piccolo schermo. La bionda showgirl è apparsa di recente sui social in abito lungo e da una terrazza che affaccia sulla galleria del Corso di Milano, ha voluto omaggiare questa città che le ha regalato tanto ricordando la prima volta che l’ha vista.

Michelle Hunziker a 17 anni per la prima volta a Milano

“A 17 anni arrivai per la prima volta con un treno e 200 mila lire in tasca per tentare di trovare un lavoro…pensai: “mamma mia..qui non riuscirei mai a viverci ..che traffico, che smog, che nebbia” non sono mai più andata via da allora!” Comincia così il post di Michelle Hunziker dove la conduttrice televisiva appare come una principessa delle favole in abito lungo e sullo sfondo il cuore di Milano.

“Milano mi ha dato tutto…famiglia, lavoro, amici…è a tutti gli effetti la metropoli internazionale d’Italia! Cultura, grande rispetto per il lavoro e opportunità per chi davvero le cerca…”.

Michelle Hunziker: “Ho il cuore spezzato”

Il sorriso di Michelle Hunziker è davvero contagioso ma la bella showgirl svizzera di recente, è stata colpita da un grande dolore: la perdita della sua adorata cagnolina Lilly. La conduttrice in prima persona ha voluto dare questo triste annuncio via social: “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. … Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più.…Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio“