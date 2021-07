Anche se ancora sembra impossibile, Raffaella Carrà è morta: vediamo quando verrà allestita la camera ardente e la data dei funerali.

Lunedì 5 luglio 2021 Raffaella Carrà è morta, lasciando tutti senza parole. Nessuno, se non le persone a lei più vicine, sapeva che era malata da tempo. La camera ardente dell’icona della tv verrà allestita presso il Campidoglio, mentre i funerali avranno luogo nella Chiesta di Santa Maria in Ara Coeli. Non c’è stata e non si sarà più un’artista completa come Raffaella Carrà. Ci lascia tante canzoni, programmi unici, perle di saggezza e una risata contagiosa. Queste, anche se sembrano non bastare, sono le uniche consolazioni. La camera ardente sarà allestita giovedì 8 luglio 2021 presso il Campidoglio, mentre i funerali verranno celebrati nella Chiesta di Santa Maria in Ara Coeli venerdì 9 luglio alle 12:00.

Raffaella Carrà: il corteo come omaggio

Il feretro di Raffaella Carrà partirà dalla sua dimora con un corteo funebre mercoledì 7 luglio alle ore 16:00. La casa dell’artista 78enne si trova a Roma, in via Nemea 21 e il corteo, prima di arrivare in Campidoglio, si fermerà nei luoghi che hanno segnato la sua carriera. Diverse tappe, presso le quali il feretro si fermerà per almeno un minuto. L’itinerario è il seguente: Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), RAI di Via Teulada 66, Teatro delle Vittorie, RAI di Viale Mazzini 14 e, infine, Campidoglio (Sala Protomoteca).

Qui verrà allestita la camera ardente, alla quale si potrà avere accesso dalle 18:00 di mercoledì 7 luglio alla mezzanotte di giovedì 8 luglio (8:00/12:00 e 18:00/0:00). L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca

I funerali di Raffaella Carrà in diretta tv

I funerali di Raffaella Carrà si svolgeranno presso la Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli venerdì 9 luglio alle 12:00. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1, in modo da permettere ai milioni di fan della signora della tv di seguirla anche in questo suo ultimo viaggio. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in diretta streaming online, da tablet oppure da smartphone, grazie all’applicazione RaiPlay (Android e Apple).