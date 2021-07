Un’addetta alla sicurezza ha scambiato Leonardo Bonucci per un invasore di campo durante la partita della Nazionale Italiana contro la Spagna.

Al termine della partita tra Italia e Spagna Leonardo Bonucci è stato protagonista di un curioso episodio che ha presto fatto il giro del web: scambiato per un invasore di campo da un’addetta alla sicurezza, il difensore è stato allontanato dalle tribune (a cui si era avvicinato per festeggiare insieme ai tifosi). Dopo il misunderstanding l’addetta alla sicurezza ha compreso la situazione e lei e il calciatore si sono rispettivamente allontanati con un segno di chiarimento.

⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo

Il trionfo dell’Italia contro la Spagna allo stadio di Wembley è stato accolto come un’esplosione di gioia dai tifosi italiani e ovviamente anche i calciatori della Nazionale hanno esultato per la vittoria del match.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Leonardo Bonucci

Curiosamente Leonardo Bonucci si è però trovato a dover fare fronte a un insolito malinteso: mentre accoglieva trionfante gli applausi dei tifosi a Wembley, il calciatore è stato scambiato per un invasore di campo e così un’addetta alla sicurezza gli ha intimato di andarsene. Dopo un iniziale momento di smarrimento entrambi hanno compreso la situazione e si sono rispettivamente allontanati senza ulteriori conseguenze. Il video del malinteso ha comunque fatto il giro del web, divertendo i moltissimi tifosi che hanno seguito la partita.

La gioia del difensore

Al termine della partita Bonucci ha commentato con enorme gioia il trionfo dell’Italia: “Ho fatto i complimenti a Luis Enrique. L’Italia non era mai stata così in difficoltà. Queste sono lacrime di gioia, la Spagna ha dominato ma il cuore degli italiani non smette mai di battere. Abbiamo sofferto tutti insieme, ora manca quel centimetro per diventare leggende”, ha dichiarato il calciatore (stando a quanto riporta Fanpage).