Alice Campello ha pubblicato alcune delle minacce che le sono arrivate via social in seguito al match tra Italia e Spagna.

Alice Campello, moglie di Alvaro Morata e madre dei suoi tre bambini, ha postato sui social alcuni dei terribili messaggi minatori da lei ricevuti sui social in seguito al gol di Morata a 10 minuti dalla fine della partita tra Italia e Spagna a Wembley. “Non sto soffrendo leggendo questi messaggi. Se fosse successo ad una ragazza fragile, sarebbe un problema. Ricordiamoci che è uno sport. Spero che in futuro si prendano provvedimenti, perché è vergognoso ed inaccettabile tutto ciò“, ha scritto sui social Alice Campello, riportando alcuni dei messaggi scioccanti che le sono stati inviati.

Alice Campello: le minacce

Attraverso i social Alice Campello si è sfogata per le numerose e terribili minacce ricevute via social in seguito al match disputato tra Italia e Spagna a Wembley. Alcuni tifosi italiani sarebbero persino arrivati a minacciare di morte l’influencer, suo marito Alvaro Morata e i loro tre bambini (Leonardo, Alessandro ed Edoardo). Alice Campello (così come molte altre persone vittime di “odio social”) ha affermato di augurarsi che un giorno possano davvero essere presi provvedimenti contro le persone che utilizzato i canali social (spesso nascondendosi sotto falsi profili) per minacciare e intimidire.

Nei giorni scorsi anche Alvaro Morata aveva fatto sapere di aver ricevuto insulti e minacce in seguito ai suoi gol sbagliati a Euro 2020: “Ho passato 9 ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia, Ho ricevuto minacce, insulti verso la mia famiglia, persone che speravano che i miei figli morissero. Forse qualche anno fa, sarei stato ‘incasinato’, ma sto bene. Ho passato qualche giorno isolato da tutto”, aveva detto a Radio Cope.

La vita privata dell’influencer

Alice Campello e Alvaro Morata sono sposati dal 17 giugno 2017. I due hanno avuto insieme tre bambini: Leonardo e Alessandro, i due gemelli nati il 29 luglio 2018, e il piccolo Edoardo, nato il 29 settembre 2020.