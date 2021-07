Carolina Marconi si è mostrata via social dopo aver rasato a zero i suoi capelli. Da alcune settimane ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia.

Carolina Marconi ha dovuto rinunciare alla sua splendida chioma bruna perché, da alcune settimane, ha iniziato a sottoporsi a chemioterapia a causa di un cancro al seno. La splendida ex gieffina non ha perso il suo sorriso e la sua voglia di vivere e con uno scatto sui social si è mostrata ai fan mentre rasava da sola i suoi capelli. “Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e rasarli è stata una liberazione”, ha scritto mostrandosi per la prima volta con la testa rasata, e ancora: “Comunque non mollo mai, umore a ‘pallettoni’, nonostante tutto”.

Carolina Marconi: i capelli rasati a zero

Con enorme coraggio Carolina Marconi ha deciso di combattere la sua battaglia contro il cancro. Solo alcuni mesi fa l’ex volto del Grande Fratello si è sottoposto ad un intervento per rimuovere una massa al seno e adesso, da alcune settimane, ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia. Purtroppo già dopo alcuni giorni Carolina Marconi ha iniziato a notare la perdita di capelli e per questo ha deciso di rasarli a zero.

“Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo sempre il lato positivo. La salute è la cosa fondamentale, questo percorso mi sta insegnando molto, dico sempre che non sono malata, non siamo malati. E’ solo una situazione da risolvere. Vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi”, ha scritto mostrandosi sorridente e serena via social.

La malattia

Nonostante lo spavento e il dispiacere con cui ha appreso di essere malata, Carolina Marconi ha deciso fin da subito di affrontare la malattia con enorme coraggio. Sui social l’ex gieffina ha ringraziato i tanti che le hanno mostrato il loro calore e il loro sostegno durante queste difficili settimane e ha espresso il suo amore per i familiari e per il suo compagno (Alessandro Tulli) che non hanno smesso per un solo secondo di starle accanto.

